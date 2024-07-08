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李亦伸專欄／台灣職籃聯盟走不同的路！PLG+T1先合再分「超有戲」

▲新北國王董事長王文祥宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」，不過隨著富邦、鋼鐵人等離開，目前台籃再度分裂。（圖／記者葉政勳攝）
▲新北國王董事長王文祥宣布將合併PLG、T1兩聯盟籌組「新聯盟」，不過隨著富邦、鋼鐵人等離開，目前台籃再度分裂。（圖／記者葉政勳攝）

文/特約作家李亦伸

台灣職籃PLG+T1兩聯盟11隊二合一組「新聯盟」，7月8日有突破性發展，PLG三支球隊富邦勇士、領航猿、鋼鐵人聯合發表聲明，「即日起退出新聯盟後續籌備工作，續留PLG，並積極與聯盟共同投入新賽季準備工作」。新聯盟籌備沒有破局，8隊持續進行協商，PLG如果沒有增加新球隊，將只剩富邦、領航猿、鋼鐵人三支球隊。超有戲的台灣職籃兩聯盟二合一大劇，沒有人可以預料。兩聯盟分立競爭沒有不好，二合一也不一定會更好，現在談不合再分裂，未來也不一定會更壞。

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我一向喜歡競爭，讓市場、機制、營運、投資去決定聯盟定位，這是職業籃球最標準商業模式和現實，市場會決定成敗，球迷可以選擇自己最愛，一切都很公平，有競爭才有比較，有比較才會進步。

台灣職籃從二合一再次分裂，幾個內幕跟大家分享。

「一支球團代表在11隊新聯盟協商會後，打電話跟老闆報告進度，這位代表就是T1球隊之一，他遵從老闆旨意，絕不能被PLG併著走，要二合一就要11隊共同公平規畫建立新機制和營銷模式，不是跟著或沿用PLG模式和機制」。

如果新聯盟沿用PLG機制和營運模式，這就是是PLG球團堅持，那二合一也真談不下去。

「還有一支球團代表在二合一協商會後竊竊私語，PLG球團自己在搞分裂幹嘛，這些協商都是空談，沒有人有真正誠意，未來還會有更多變數和意外」。

果然，各種分裂意外馬上就發生。

眼前二合一還沒有結果，卻再次分裂這個局，其實也很有趣，我喜歡這樣的整合與未來競爭。

1、PLG剩下三隊，比賽會很難看，因為組合太少，除非PLG再邀一新隊加入，或者再把夢想家拉回來。

這是一場很有趣的商業、人情、交情戰爭。

2、新聯盟8隊，三隊決定拋棄 PLG模式、機制和招牌，這很特別，T1整合拉攏能力確實很有一套，富邦、領航猿退出同時，再拉著鋼鐵人一起走，看樣子至少還會有一支新球隊會加入PLG，大家等著看。

3、二合一新聯盟和PLG的競爭、對抗、仇恨值，這戲齣會比過去三年PLG和T1兩聯盟的競爭更有趣。

4、我喜歡目前這樣的分裂，各憑本事，走自己的路，讓市場決定一切，給球迷去投票。


 

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