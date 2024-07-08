李亦伸專欄／台灣職籃聯盟走不同的路！PLG+T1先合再分「超有戲」

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台灣職籃從二合一再次分裂，幾個內幕跟大家分享。
「一支球團代表在11隊新聯盟協商會後，打電話跟老闆報告進度，這位代表就是T1球隊之一，他遵從老闆旨意，絕不能被PLG併著走，要二合一就要11隊共同公平規畫建立新機制和營銷模式，不是跟著或沿用PLG模式和機制」。
如果新聯盟沿用PLG機制和營運模式，這就是是PLG球團堅持，那二合一也真談不下去。
「還有一支球團代表在二合一協商會後竊竊私語，PLG球團自己在搞分裂幹嘛，這些協商都是空談，沒有人有真正誠意，未來還會有更多變數和意外」。
果然，各種分裂意外馬上就發生。
眼前二合一還沒有結果，卻再次分裂這個局，其實也很有趣，我喜歡這樣的整合與未來競爭。
1、PLG剩下三隊，比賽會很難看，因為組合太少，除非PLG再邀一新隊加入，或者再把夢想家拉回來。
這是一場很有趣的商業、人情、交情戰爭。
2、新聯盟8隊，三隊決定拋棄 PLG模式、機制和招牌，這很特別，T1整合拉攏能力確實很有一套，富邦、領航猿退出同時，再拉著鋼鐵人一起走，看樣子至少還會有一支新球隊會加入PLG，大家等著看。
3、二合一新聯盟和PLG的競爭、對抗、仇恨值，這戲齣會比過去三年PLG和T1兩聯盟的競爭更有趣。
4、我喜歡目前這樣的分裂，各憑本事，走自己的路，讓市場決定一切，給球迷去投票。