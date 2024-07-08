中華女籃出賽費差男籃2000元！邱啟益：不重視女籃要怎麼去進步？

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今天張承中受訪時表示，協會這邊4次和工會的討論都是公開的，「但從來都是以男籃為主體，與之爭執過工會代表性，之後到集訓地點、交通規格、設施器材的要求，但商業賽、國際賽出賽費的問題，所有的設定，包括失能險、身價，這些都是在講男籃。」
張承中說，雖然4次協議主要就是談論男籃，但這不代表協會沒有照顧女籃，還批評工會上周發了模糊又似是而非的聲明，說得像是協會不照顧女籃，這對於互信沒有幫助，自己認為很扣分。
「跟女籃的合作是另外的情況，女籃的商業結構、身價、票房情況，與男籃是兩件事，在保障女籃球員的情況下，協會也需要顧及收支平衡。」張承中說，現在有先訂出選進的中華隊女籃球員一場3000元的出賽費，藍隊和白隊的球員都會有都有，不會出現藍有、白沒有這樣的事情。
女籃出賽費只拿3000元 邱啟益批：不重視怎麼進步？
對此，中華藍教練邱啟益明顯不滿意，「大家出賽都是同等的，為什麼要有男女之別。協會這樣對女生不受重視，媒體也要多發聲音，台灣女籃一直卡住、退步，國內都不重視，要怎麼去進步？協會也不重視，我覺得有點不公平，大家都為國爭光，為什麼要分男生、女生？」
邱啟益直言，大家都是想盡全力幫國家得到好成績，但國家沒有很重視，這到底要怎麼進步？而球員歐婕和林文佑則表示，自己都是聽到媒體說才知道從「5000元變3000元」。
林文佑表示，「聽到這個消息覺得很遺憾，商業價值上當然男子球員和女子球員有差，但薪資上有商業價值之分，但到了國家隊還考慮商業價值嗎？感到身為女性被不公平對待，這是值得大家去討論的議題。」