張育成加盟富邦悍將自主訓練！12日新莊首秀內野門票8000張賣光
張育成來了！中職富邦悍將選秀狀元「國防部長」張育成上週末回到台灣後，昨日起已到新莊棒球場展開自主練習，調整備戰12日於新莊棒球場進行的中職首戰。張育成表示，感謝各位媒體及球迷朋友的關心及支持，11日加盟記者會與大家親自分享心情，更期待12日在新莊棒球場與各位悍將家人相見，富邦悍將球團表示，7月12日張育成首戰新莊預售票房亮眼，內野熱區已完售外，已賣出逾8000張門票，內野球迷將可獲得「張育成首戰觀戰證書」，歡迎球迷朋友踴躍購票。週末「戀戀夏日」主題日同樣引起球迷搶票熱潮，目前兩日熱區門票也已售罄，歡迎球迷朋友一同進場為張育成及悍將加油。
記者吳政紘/綜合報導
張育成上週悄悄返台 巧遇張育誠
張育成在6日就回到台灣備戰，他跟著老婆還有兒女一起奮戰，張育成還特別去編了「髒辮」，為自己還有家人打扮。
而張育成也在回到台灣前，特別加強打擊，他到費城加強訓練，並且還透過訓練提高專注力。
富邦悍將下半季目前打出2勝1敗的好成績，12日將在主場迎戰統一獅，富邦預計會遇到獅隊洋投布雷克，也考驗張育成的實力。
張育成表示，感謝各位媒體及球迷朋友的關心及支持，11日加盟記者會與大家親自分享心情，更期待12日在新莊棒球場與各位悍將家人相見
另外11日（四）上午舉辦的「富邦悍將張育成加盟記者會」，富邦宣布，將開放球迷入場觀禮，即刻起開放悍將亞瑟傳奇、亞瑟王會員透過悍將APP報名抽選，報名時間至9日(二)18:00截止，邀請悍將家人一同見證育成加盟悍將的重要時刻。