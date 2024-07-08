電競／台灣第1人！Kagami入圍「國際電競獎項」 快來這幫忙投票
台灣選手在國際賽事中發光，接下來換我們挺他了！台灣電競選手Kagami（UMA）在2月勇奪《快打旋風6》卡普空盃冠軍，更因此成功入圍國際電競獎項Esports Awards的「年度最佳突破選手」，成為台灣第一位入圍選手，並將與其他7位優秀選手角逐獎項。
記者潘毅／綜合報導
Esports Awards從2016年舉辦，每年都會票選來自全世界在在電競領域表現出測的團隊或是選手，今年是這項盛事的第8屆，將在8月底於沙烏地阿拉伯首都利雅德進行頒獎，目前還在投票階段，本屆台灣來說有著更特殊的意義，因為台灣電競選手Kagami成功入圍「年度最佳突破選手」。
台灣選手Kagami（UMA）在今年2月份飛往美國洛杉磯出戰卡普空盃（Capcom CupX），沿路擊退各國強敵，最終奪下卡普空盃冠軍，抱回 100 萬美元（約新台幣3100萬）的獎金。
因為這次賽事出色表現，Kagami也成功入圍本屆Esports Awards的「年度最佳突破選手」名單 ，將與其他遊戲表現出色的菁英選手一同角逐這個殊榮。由於Esports Awards的獎項，社群人氣的選票占比為25%，因此CTESA 中華民國電子競技運動協會也號召台灣人，一起挺Kagami。
投票網址：點此
投票獎項：Esports Breakthrough Player of the Year「年度最佳突破選手」
投票期限：即日起至8月20日