小煜對上「最強高中生」獲封MVP！全靠跟阿伯練球 最怕碰這男星
小煜、大飛、張庭瑚近來參與網路節目《歐某!咖來了S1｜欸!打球不揪喔》一起組隊打籃球，李宜柏則在一旁擔任球評，一行人對上「最強高中生」南山籃球隊卻絲毫不遜色，李宜柏直言MVP要頒發給最有領導能力的小煜，小煜也自爆，平常會在公園和阿伯練球，有偷學幾招來對付年輕人，大飛更直言在球場上最害怕遇到禾皓辰，「他體力之巔欸！」
記者吳昕蓓／台北報導
在經過激烈比賽後，身為球評的李宜柏坦言明星隊的三人默契很好，「只是今天遊戲環節，真的是被分貝器給干擾到，不然我覺得應該會贏南山喔，如果沒有遊戲的話，那結果很難講，我今年32歲，我看籃球也20年了」，他也表示，MVP要發給小煜，「煜哥對我而言領袖的氣味很重，把大飛跟庭瑚結合得很好，大飛負責騷擾的工作，庭瑚負責認真進攻就好了」，他更封小煜為「陽明山姆斯」，讓全場笑翻。
小煜身為隊長只希望大家盡全力就好，「至少今天這樣的表現已經算了150分了啦，我們都幾歲了，我出道的時候他們還在吃奶」，大飛也在一旁笑道：「你都可以生過他們了」，小煜直言，覺得大家的表現超好，自己給予很高的評價，大飛也表示：「我跟煜哥就是他跑到哪裡，我就跑到他的另一邊，其他就交給庭瑚」，被問到這是戰術嗎？小煜激動秒答：「那當然！這肯定是戰術的！人形立牌也是會讓大家感到害怕的！」
小煜透露對上有「最強高中生」之稱的南山籃球隊，其他隊友沒什麼壓力，倒是他的手還要來抱小孩，壓力會比較大，「還好今天安全渡過」，大飛也附和，「職業球員如果打得不好，那他們壓力才大」，他透露，以前常和小煜等其他愛打籃球的藝人一起到運動中心打球，小煜也笑說，現在他卻都是在公園跟阿伯對戰，「我大概知道阿伯會怎樣喊戰術，剛剛我有拿出來一點點，拚什麼體能，公園是大家的地方，不是你們年輕人的地方」，讓大飛忍不住吐槽：「這裡不是公園！」
被問到有沒有在球場上最不想碰到的藝人？大飛不假思索回答：「禾浩辰，他體能之巔欸，基本上他如果今天跟南山高中打的話還有得拼欸」，小煜也點頭如搗蒜，「他認真起來很可怕」，大飛直言，禾浩辰以前也是球隊的，體力非常好。小煜也回憶，之前很常跟棒棒堂隊友威廉打球，但兩人一點默契都沒有，「傳球都接不到，所以我今天沒找他嘛」，然而在這次對戰，大飛似乎也都接不到球，讓小煜忍不住抱怨，直呼下次默契再培養起來。
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