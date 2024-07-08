鄭文燦涉貪案！民進黨立案要查了　遭羈押將停權3年

桃園市前市長鄭文燦疑涉犯《貪汙治罪條例》，法院日前裁定500萬元交保，為此鄭文燦火速請辭海基會董事長獲准，為此桃檢提抗告，台灣高等法院今（8）日裁定，撤銷原裁定，發回桃院重裁。民進黨廉政會今日晚間6時許召開臨時會討論該案，經過約2小時會議後，決議確定將立案調查，若鄭文燦遭羈押則立即停權3年，若未來有比上述更嚴重情節發生時，廉政會仍將會依照廉政條例規定再行調查，及進行更嚴厲處分。
記者陳威叡／台北報導
針對鄭文燦涉貪案，民進黨晚間召開廉政會，經過約2小時會議後，廉政會主委邱駿彥受訪表示，廉政會依照廉政條例規定，確定予以立案，另做出決議，若鄭文燦被羈押便立即停權3年，而外界可能會質疑處分過重，主要是廉政會認為，擔任國家公職等級越高，要求也應該要更高。
邱駿彥稱，鄭文燦今晚被羈押，明天會馬上啟動停權3年，如果將來一審判決有罪，可能會再進一步研議處分，依照廉政條例就是除名，如果是無罪就會撤銷停權3年。
至於是否與鄭文燦聯繫，邱駿彥說，鄭的辯護律師同樣是廉政委員，但就不讓他參加，決定要不要立案也不讓他參加，就為了避嫌。媒體追問鄭文燦是否有表達意見，邱駿彥回應，鄭應該也知道廉政會今晚開會，沒有表達任何意見，而廉政會也不需要等他消息，就依照廉政條例來處理。