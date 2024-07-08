高凌風獨子寶弟開賓士酒駕違停！警曝他「渾身酒氣」稱：有找代駕
已故藝人高凌風生前育有5女1子，今（8）日獨子寶弟（葛兆恩）驚傳酒駕遭逮，根據警方了解，寶弟當時開著賓士車違停在信義區的紅線上，還全身都是酒氣，員警立即要求酒測，發現寶弟的酒測值為0.61毫克超標，當場依公共危險罪嫌移送。寶弟對此解釋有找代駕，不過該名駕駛找不到停車場，寶弟才將車開到紅線旁等待。《NOWnews今日新聞》致電、傳訊經紀人，截稿前對方未接電話、訊息未讀。
記者施以慧、吳昕蓓、林奕如／綜合報導
根據了解，寶弟從地下停車場駛車出來後，就在路旁紅線違規停車，員警上前盤查發現寶弟身上散發明顯酒精味，隨即要求進行酒精濃度測試，當場測出0.61毫克，最後依照公共危險罪現行犯送辦。而當時寶弟下車後向警方解釋，自己有找代駕，不過駕駛找不到停車場，才會自己把車開上來停在路邊。
警員也質疑寶弟，提出疑問：「你把車開上來還停在紅線，為什麼不是代駕下去開車？」認為寶弟開賓士車酒駕違規事實明顯。根據《ETtoday新聞雲》報導，寶弟今天下午曾透過友人發聲，並質疑警方辦案程序：「我做錯事是事實、警詢中警方再三告誡，要求我在案件偵結前不得對外透露案情，但我才剛回到家、媒體已報導我酒駕新聞，到底是誰違反偵查不公開？」
而寶弟的母親金友莊也對此做出回應，「我們都是社會小小螺絲釘，一刻都不能鬆懈，我們常互相提醒，往後還是要繼續嚴格監督。」並堅稱兒子沒有酒駕，並相信寶弟是在等代駕：「等代駕歸等代駕，酒駕歸酒駕。我們老百姓要隨時更新法條，如果他酒駕，你們不會現在才知道！」