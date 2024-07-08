米其林必比登「康樂街牛肉湯」復活有望了！老闆娘親自傳授2弟子
台南康樂街牛肉湯名聲響亮，幾乎是觀光客到台南必吃的美食，更在2022年獲得米其林必比登推介。不過在今年4月，店家因老闆身體狀況，一度宣布永久停業，沒想到近期事情出現轉機，因為有「意志堅定的弟子」現身，老闆娘也親自開始傳授畢生的技術。
記者潘毅／綜合報導
老闆娘女兒今（8）日在康樂街牛肉湯臉書粉專發文分享，自從4月宣布停業後，這期間收到了10多位願意學技術的志願者來訊，後來辦了兩場說明會，女兒也表示，「做油湯很辛苦，要做康樂街牛肉湯的模式更辛苦，因為程序多細節多」，其中更有打算在外縣市開業的志願者，但因為牛肉產地在台南，運費也會更高。
此外，還有2025年紐西蘭進口液態乳將全面降為零關稅的大挑戰，這可能會讓台南牛肉價格出現變化，因為台灣肉牛市場中，有9成都是屬於乳牛系，如果牛奶競爭不贏紐西蘭，成本也將提高，酪農戶恐將減產，讓乳牛肉品供應減少，價格自然也會上漲。
但在說明完種種挑戰後，仍有2位意志堅定的「弟子」仍想從業，因此從昨（7）日開始，老闆娘陳麗美正式親自教學兩位弟子，從基礎的切工開始，並仔細叮嚀拿刀的姿勢、衛生、安全、烹調技術。女兒也表示，「當然還有一段路要走」，但當學員出師開業後，也會向大家分享消息。
得知「美味有望得到傳承」的好消息後， 不少喜愛康樂街牛肉湯的老饕也紛紛留言鼓勵，「感謝闆娘願意教導學員，讓好味道能持續傳承下去」 、「謝謝闆娘無私願意傳承好味道」 、「期待好味道與精神能持續下去」 、「徒弟們加油啊」 。