提仿效MLB「國聯美聯」概念被打槍！PLG3隊退出　新聯盟8隊冷回應

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職籃新聯盟籌備委員會第一、二次工作會議上，勇士、領航猿與鋼鐵人提出以PLG為主體與沿用PLG規章的議題，但未獲正面回應或討論。之後在第三次工作會議，3隊提出仿效類似MLB美國職棒大聯盟「國家聯盟」與「美國聯盟」概念，提議新球季仍維持現有PLG與T1兩職籃聯盟主體，並在例行賽期間進行交流賽，季後賽期間亦由兩職籃聯盟共同參與進行「臺灣大賽」，但這樣的提議亦未獲接受。
根據球評李亦伸的說法，有T1球隊開會時遵從老闆旨意，後者授意絕不能被PLG併著走，要二合一就要11隊共同公平規畫建立新機制和營銷模式，不是跟著或沿用PLG模式和機制。這也成為兩方勢力衝突的關鍵點。
3隊退出新聯盟 其他8隊冷回應
在籌備會的會議後，鋼鐵人、勇士、領航猿迅速發布的聯合聲明表態立場，聲稱因為溝通以PLG為主體整合的方式，或維持雙聯盟但進行季中交流的合作方式， 未能得到共識，所以3隊才退出職籃新聯盟籌備工作，積極與聯盟共同投入PLG新賽季準備工作。
而福爾摩沙夢想家、新北中信特攻、臺北台新戰神、新竹御頂攻城獅、高雄全家海神等新聯盟的球隊則透過公關回應：「目前我們就是統一就是以新聯盟籌備會的發言為主。」台啤永豐雲豹營運長表示，「對於這樣的事情，只能表示尊重」，另外還有一些球團在截稿前沒有特別回應。
領航猿提出想法 PLG與T1共同舉辦賽事
關於兩聯盟維持各自品牌進行合作的概念，領航猿方面曾提出提議，在2024-2025 賽季由 PLG 聯盟及 T1 聯盟共同舉辦賽事，賽程安排由兩聯盟所屬共11支球隊互相對戰各4場，每隊皆會進行40場之例行賽，所有球隊主場皆不需變動，且所有比賽戰績皆計入各球團例行賽之戰績。
而進入到季後賽後， 有多種不同的方式可供參考運做，其中包括各自打出聯盟冠軍後，再進行兩聯盟冠軍隊之間的總冠軍賽；或是PLG聯盟前兩名與T1聯盟前兩名共四支球隊，於季後賽第一輪交叉對戰後，再進行總冠軍賽；或是PLG聯盟與T1聯盟共 11 支球隊，依照勝率排名後，前8名球隊進行2輪季後賽及總冠軍賽。
而雙方聯盟對於行銷、轉播、聯盟日常運作等各自管理，惟針對競賽規則，需經由PLG聯盟及T1聯盟兩聯盟共11支球團共同討論並經過決議後，共同遵守賽事規定。