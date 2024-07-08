寶弟信義區酒駕違停慘被移送！發500字聲明致歉　還原遭逮全過程

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不只如此，寶弟也還原了酒駕遭逮的全部過程，表示是代駕找不到他車輛停放的地方，他才將車開上平面道路，沒想到遇上警察：「我看到代駕從對面走過來，我換到後座後，警察也先行到來，說我這樣不行要酒測，警察先生也看到了代駕先生，他說偵查不公開，我可選擇拒測或做酒測，我說配合酒測。」沒想到酒測值高達0.61毫克，寶弟被依公共危險罪當場移送。
而寶弟也談到了在地檢署偵辦的過程：「被帶到地檢署偵辦，法官說我有配合，也看了筆錄，說這起事件就當教訓，並說我沒罪但緩起訴和罰款。」
寶弟還原事發全文：
還原到上週六，當天出去聚會，晚上結束後大約凌晨4點多，我已休息了好一陣子，就叫了代駕離去，此代駕我已配合好幾年，也非常嚴格遵守不要酒駕，並且還會監督身邊每一個朋友都要使用代駕app。
接下來，我下到停車場上車等待吹冷氣，代駕打給我說他到了，但一直說找不到我，我因為停在停車場最後面且離出口很近，我就說你真的找不到我就開上出口你接手，開上出口後也不見他人，原來他到了另一個停車場出口，大約10公尺左右，這時我看到代駕從對面走過來，我換到後座後，警察也先行到來，說我這樣不行要酒測，警察先生也看到了代駕先生，他說偵查不公開，我可選擇拒測或做酒測，我說配合酒測，雖然兩個小時沒有喝了酒測也不會過，但我仍選擇配合，後續就被帶到地檢署偵辦，法官說我有配合，也看了筆錄，說這起事件就當教訓，並說我沒罪但緩起訴和罰款。
我和親友說完此事有一半的人說他們等代駕會坐在駕駛座上等，但這都是不行的。
我是公眾人物，有義務把自身做得好和不好的事都公諸於眾，從小就不斷被媒體跟拍以及做文章，我都沒有回覆，但這次我決定要說明真相，我希望用此行為呼籲各位，有喝就不要碰車子，哪怕上車也不要，就乖乖等代駕來再上車，也希望藉由這次事件後，哪怕只有1個人被我影響也願意全力配合，一時粗心實在對不起，辛苦警察大哥們、辛苦媒體哥哥姐姐，不好意思再次佔用各位時間，謝謝。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！