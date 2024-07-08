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寶弟信義區酒駕違停慘被移送！發500字聲明致歉　還原遭逮全過程

▲寶弟今（8）日在信義區酒駕違停遭逮，稍早在IG發出500字聲明，還原被移送的全部過程，並向警方、媒體致歉。（圖／IG andykooooo）
▲寶弟今（8）日在信義區酒駕違停遭逮，稍早在IG發出500字聲明，還原被移送的全部過程，並向警方、媒體致歉。（圖／IG andykooooo）

記者施以慧／綜合報導

已故歌手高凌風獨子寶弟（葛兆恩）今（8）日在信義區酒駕豪車違停遭移送，在被警方逮捕時還辯稱有找代駕，而事後寶弟母親金友莊也回應此事，表示相信兒子在等代駕，而稍早寶弟也在個人社群平台上發出500字聲明，表示非常抱歉，並還原當時經過，表示自己已經脫罪，獲緩起訴和罰鍰。

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寶弟在IG上發出限時動態，表示許多人都會坐在駕駛座上等代駕：「但這都是不行的，有喝就不要碰車子，哪怕上車也不要，就乖乖等。」並表示要向警方與媒體致歉：「一時粗心實在對不起，辛苦警察大哥們、辛苦媒體哥哥姐姐，不好意思再次佔用各位時間，謝謝。」

▲寶弟在IG上發出限時動態，向警方、媒體致歉外，也呼籲民眾飲酒後不要坐在汽車駕駛座上等待代駕。（圖／IG
▲寶弟在IG上發出限時動態，向警方、媒體致歉外，也呼籲民眾飲酒後不要坐在汽車駕駛座上等待代駕。（圖／IG andykooooo）
不只如此，寶弟也還原了酒駕遭逮的全部過程，表示是代駕找不到他車輛停放的地方，他才將車開上平面道路，沒想到遇上警察：「我看到代駕從對面走過來，我換到後座後，警察也先行到來，說我這樣不行要酒測，警察先生也看到了代駕先生，他說偵查不公開，我可選擇拒測或做酒測，我說配合酒測。」沒想到酒測值高達0.61毫克，寶弟被依公共危險罪當場移送。

而寶弟也談到了在地檢署偵辦的過程：「被帶到地檢署偵辦，法官說我有配合，也看了筆錄，說這起事件就當教訓，並說我沒罪但緩起訴和罰款。」

寶弟還原事發全文：

還原到上週六，當天出去聚會，晚上結束後大約凌晨4點多，我已休息了好一陣子，就叫了代駕離去，此代駕我已配合好幾年，也非常嚴格遵守不要酒駕，並且還會監督身邊每一個朋友都要使用代駕app。

接下來，我下到停車場上車等待吹冷氣，代駕打給我說他到了，但一直說找不到我，我因為停在停車場最後面且離出口很近，我就說你真的找不到我就開上出口你接手，開上出口後也不見他人，原來他到了另一個停車場出口，大約10公尺左右，這時我看到代駕從對面走過來，我換到後座後，警察也先行到來，說我這樣不行要酒測，警察先生也看到了代駕先生，他說偵查不公開，我可選擇拒測或做酒測，我說配合酒測，雖然兩個小時沒有喝了酒測也不會過，但我仍選擇配合，後續就被帶到地檢署偵辦，法官說我有配合，也看了筆錄，說這起事件就當教訓，並說我沒罪但緩起訴和罰款。

我和親友說完此事有一半的人說他們等代駕會坐在駕駛座上等，但這都是不行的。

我是公眾人物，有義務把自身做得好和不好的事都公諸於眾，從小就不斷被媒體跟拍以及做文章，我都沒有回覆，但這次我決定要說明真相，我希望用此行為呼籲各位，有喝就不要碰車子，哪怕上車也不要，就乖乖等代駕來再上車，也希望藉由這次事件後，哪怕只有1個人被我影響也願意全力配合，一時粗心實在對不起，辛苦警察大哥們、辛苦媒體哥哥姐姐，不好意思再次佔用各位時間，謝謝。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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