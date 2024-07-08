林口少女外出買早餐失聯！警方苦尋8天終於找到人 疑因貪玩離家
新北市一名15歲少女，本月1日外出購買早餐隨即失聯，父母親遍尋不著只能報案求救，經查，少女手機信號6日出現在新竹北區，昨（7）日則在桃園龜山一帶，警方獲悉後不敢大意，立刻派員前往搜索，終於在今（8）日晚間在桃園龜山金湖路找到少女，初步了解疑似是因為貪玩才搞失蹤。
記者陳苾暐/綜合報導
據悉，該名身高168公分、留著長髮的15歲少女，本月1日清晨穿著白色T恤、黑色運動短褲與拖鞋從位於林口區文化三路的住家離開後便不知去向，雖然中午時少女還曾接聽電話，並向爸爸表示「要回家了」，但事後手機卻關機再也聯繫不上。
爸爸擔心女兒遇到意外，當天立刻向林口警分局報案求助，警方擴大調閱監視器後，發現少女外出後隨即搭乘計程車到蘆洲一處社區，但警員趕抵該處時，附近住戶均表示沒有見過少女出現。
前天少女手機信號出現在新竹市北區，林口警得知後第一時間通報當地警分局，緊急清查5家摩鐵、1家網咖及多間超商，仍未有所搜獲；昨天少女手機再度出現在桃園市龜山區，不過派員搜尋還是沒有進展，直到今天晚間才終於在桃園龜山金湖路找到人。
初步調查指出，少女過去幾天應該是待在朋友家、沒有人身安全上的問題，原本與朋友相約要去新竹南寮遊玩，但擔心爸媽不同意，所以才會搞失蹤，詳細情形還有待進一步釐清。