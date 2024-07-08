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近9成兒少有手機！憂網路成癮　家長「三從四要」拉孩子一把　　

▲進入暑假，孩子使用手機的時間更多，北市衛生局提醒，家長應留意避免小孩網路成癮。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲進入暑假，孩子使用手機的時間更多，北市衛生局提醒，家長應留意避免小孩網路成癮。（示意圖／翻攝自Pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

根據調查，高達87％的兒少擁有自己的手機，即將面臨國中教育會考的九年級學生，每天花超過4小時使用社群媒體。北市衛生局稱，暑假來臨，孩子擁有更多自由時間，建議家長運用「三從四要」，不使3C成為唯一娛樂來源，以防小孩網路成癮。

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北市聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師賴柔吟說，網路的使用不像酒精或K他命等會直接影響腦部，但大腦經長時間使用，酬賞系統、情緒調節系統及衝動控制系統會走習慣路徑，成癮者的大腦功能也會發生變化，導致即使成癮行為已嚴重影響生活，仍無法停止。

賴柔吟表示，目前俗稱的網路成癮中，只有遊戲成癮被世界衛生組織在《國際疾病分類》（ICD-11）正式列為診斷「遊戲障礙症」（Gamingdisorder），其他網路使用問題則尚無明確診斷，但網路安全、自我保護、時間安排及控制等議題，在兒童青少年階段需要家長協助，尤其「α世代」相對較缺少真實生活需要慢下來、自己思考及處理的經驗，若於生活中遭遇壓力，便容易藉網路遊戲即時舒壓，進而沉溺其中。

▲中國拋「網遊新規」震撼彈後，25日又批准了逾百款國產遊戲版號。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據調查，即將面臨國中教育會考的九年級學生，每天花超過4小時使用社群媒體。（示意圖／美聯社／達志影像）
北市衛生局表示，家長可運用「三從四要」協助孩子，「三從」為（1）從自身做起：以身作則，減少使用網路；（2）從陪伴做起：當孩子使用網路時，盡可能陪伴在側；（3）從理解做起：撇除偏見，了解孩子網路使用的狀況、動機和原因。

「四要」則為（1）要設限：對於使用時間、安全性、個人隱私等進行設限討論；（2）要溝通：對於設限的內容，鼓勵孩子提出意見，並保有彈性；（3）要引導：將孩子的喜好引導至現實生活層面；（4）要信任：給予孩子空間與主控權，鼓勵主動反饋感受。

北市衛生局指出，要避免3C成為孩子唯一娛樂來源，8歲前是黃金時間，盡量培養小孩從真實的人際生活中獲得樂趣，更能達到預防效果，且能養成受用一生的自主性。

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