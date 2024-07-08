近9成兒少有手機！憂網路成癮　家長「三從四要」拉孩子一把　　

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賴柔吟表示，目前俗稱的網路成癮中，只有遊戲成癮被世界衛生組織在《國際疾病分類》（ICD-11）正式列為診斷「遊戲障礙症」（Gamingdisorder），其他網路使用問題則尚無明確診斷，但網路安全、自我保護、時間安排及控制等議題，在兒童青少年階段需要家長協助，尤其「α世代」相對較缺少真實生活需要慢下來、自己思考及處理的經驗，若於生活中遭遇壓力，便容易藉網路遊戲即時舒壓，進而沉溺其中。
北市衛生局表示，家長可運用「三從四要」協助孩子，「三從」為（1）從自身做起：以身作則，減少使用網路；（2）從陪伴做起：當孩子使用網路時，盡可能陪伴在側；（3）從理解做起：撇除偏見，了解孩子網路使用的狀況、動機和原因。
「四要」則為（1）要設限：對於使用時間、安全性、個人隱私等進行設限討論；（2）要溝通：對於設限的內容，鼓勵孩子提出意見，並保有彈性；（3）要引導：將孩子的喜好引導至現實生活層面；（4）要信任：給予孩子空間與主控權，鼓勵主動反饋感受。
北市衛生局指出，要避免3C成為孩子唯一娛樂來源，8歲前是黃金時間，盡量培養小孩從真實的人際生活中獲得樂趣，更能達到預防效果，且能養成受用一生的自主性。