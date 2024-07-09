獨／台鋼獵鷹傳出將成為PLG第四隊 新聯盟能否大團結還有懸念?
台灣籃壇近期風波不斷，昨新職籃聯盟才宣佈由立委莊瑞雄擔任新會長，但沒多久就傳出整合破局的壞消息，PLG聯盟富邦勇士、桃園領航猿和高雄鋼鐵人宣佈退出，形成三缺一的局面。不過根據消息指出，原T1聯盟台鋼獵鷹有望帶槍投靠，成為PLG的第四隊，若此事成真，也確保PLG聯盟賽事能順利進行。
特稿/廖聿偉
原本11支球隊合併成新聯盟，是台灣籃壇最樂見的情勢，不過卻因為球團之間的矛盾，包括屬地主義、選秀問題和聯盟品牌等因素，最後選擇分道揚鑣。
聯合選秀會也確定破局，12日是PLG選秀大會，15日是新聯盟選秀大會，不同調的選秀，加上制度上沒有整合，也讓參加選秀的選手相當錯愕，屆時又可能會出現同時被兩邊選中，球團惡性競爭的局面。
多方人馬積極慰留 獵鷹出走仍有轉圜
台鋼獵鷹傳出將轉戰PLG，但日前才共同推出新任會長，且也繳交意向書，如今態度轉變，也讓新聯盟其餘球團相當無奈。不過據悉，有老闆和聯盟極力慰留，希望能出現轉圜的空間。
至於PLG三隊是否真的鐵了心要出走？其實也不是完全沒談判空間。據悉，籃壇重量級人士和老闆也都會再當說客，盼能化解歧見，找出更好的方式，讓國內11支隊伍能團結再一起。
若PLG最終四隊開打，其實也是一步險棋，畢竟以人氣來看，出走的國王、夢想家和攻城獅都是高人氣球隊，反而是鋼鐵人和獵鷹上季分別在兩聯盟墊底，如何快速網羅名星球員、提升人氣，也備受考驗。