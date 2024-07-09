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愛用iPhone的小心！蘋果官方遭假冒　點開這訊息「帳號一秒被盜」

▲iPhone全新的網路釣魚攻擊被揭露，駭客假冒蘋果官方訊息，拐騙用戶點擊連結，帳號很可能一秒被盜用。（示意圖／取自unsplash）
▲iPhone全新的網路釣魚攻擊被揭露，駭客假冒蘋果官方訊息，拐騙用戶點擊連結，帳號很可能一秒被盜用。（示意圖／取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

駭客把歪腦筋動到Apple身上了！資安公司賽門鐵克（Symantec）近日揭露全新的網路釣魚攻擊，有駭客利用蘋果（Apple）的高信譽品牌力度，假冒蘋果官方發送簡訊或電子郵件給使用iPhone的用戶，拐騙用戶點擊並且輸入驗證碼，來盜取用戶的Apple ID，使用iPhone手機的人最近可要小心這類訊息了！

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賽門鐵克日前公布調查報告，發現有駭客發起最新的「網路釣魚攻擊」，會假冒成蘋果官方傳送內容為「來自Apple的重要請求，同意存取iCloud以繼續使用您的服務」的簡訊或者電子郵件，裡面會有連結引導至一個假的「iCloud 登入頁面」，並且要求輸入驗證碼，讓用戶誤以為是真的蘋果官方。

賽門鐵克進一步說明，一般來說，駭客通常會限制其惡意網站的訪問，只允許特定地區的用戶訪問，來避開監控系統，但這次的釣魚攻擊惡意網站對桌面和移動瀏覽器均開放訪問，增加了攻擊的廣泛性，建議用戶要打開雙重認證，來提升自己Apple ID的安全性。

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▲面對駭客網路釣魚的攻擊，iPhone用戶可以打開設定中的「雙重認證」的功能，大幅度提升帳號安全性。（圖/記者張嘉哲翻攝）
「雙重認證可以防止帳號被盜用，即使密碼洩漏，也只有本人可以登入帳號」而開啟雙重認證也非常簡單，即進入「設定」> 點擊你的姓名 > 選擇「登入與安全性」> 點擊「開啟雙重認證」，按照步驟逐一完成即可，在開啟雙重認證之後，用戶在登入帳號時，除了需要密碼，還要6位數驗證碼，大幅度提升帳號的安全性！

假冒蘋果官方訊息手法眾多！用戶曾慘被盜刷3萬多元

而除了最新釣魚攻擊外，去年也有詐騙集團利用E-mail的方式來盜刷iPhone用戶的信用卡，《NOWnews》就曾經訪過苦主黃先生，表示老婆收到一封自稱蘋果官方的信件，上頭寫著「目前該帳戶有一筆交易受到限制，疑似被盜刷，不過Apple先行擋下來，為了保護資安，要點擊信件當中的連結更改密碼」，隨後黃先生老婆不疑有他進行一波操作後，最後立刻被連續盜刷多筆小額現金，累積加總超過3萬元。

提醒民眾，詐騙手法日益更新，連Apple大品牌都被拿來當作詐騙工具，如果莫名其妙收到來自「Apple的信件」，請一定要記得點開信件查詢寄件人的信箱帳號是否為「@apple.com」，另外也要注意信件內的用詞是否有帶有中國用語等詞彙，如果真的最近都無使用APPLE官網購買物品等情況，卻突然收到奇怪的信件，不確定還是打到蘋果客服聯繫確定再說，以免被詐騙哦！

▲收到莫名的Apple官方信件，一定要記得點開查看「寄件者信箱」。（圖/黃先生授權提供）
▲收到莫名的Apple官方信件，一定要記得點開查看「寄件者信箱」的結尾是否是「@apple.com」。（圖/黃先生授權提供）

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