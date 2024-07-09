晚安小雞入獄5個月有消息了！親筆手寫信曝光 獄中過生日抱他哭
知名探險直播主晚安小雞今年2月與友人阿鬧在柬埔寨西港直播，結果自導自演從「詐騙園區逃跑」的戲碼，遭到柬埔寨警方逮補，火速遭判刑兩年，必須服完刑期才能「驅逐出境」。然而時至今日已經入獄五個月，終於傳來晚安小雞的消息！粉專（8）日深夜上傳晚安小雞的親筆手寫信，揭露自己在獄中過31歲生日與現況，並稱「非常想念台灣。」
記者張嘉哲/綜合報導
晚安小雞粉專8日深夜上傳一封手寫信，內容提到「我是小雞，我在這已經生活五個月了，每天的生活都很忙碌、規律，在這裡認識了各國的人，其中我跟一位韓國人與英國人成為了好朋友，我們每天用英文對話，我用我的破英文徹底征服了他們，與其説征服，不如他們跟我求饒拜託別說了哈哈。」
小雞表示在與韓國人聊到自己的身分時，對方不敢相信自己的直播有上萬人看，甚至最高紀錄有5萬人同時在線。但他自己也感慨「今非昔比，現在肯定少很多粉絲了，我都快忘記穩定器要怎麼拿了。」韓國人甚至還推薦他「韓國昆池岩的恐怖禁地」，讓本來就熱愛探險的小雞又職業病犯，表示未來如果有機會帶大家去看看，也要等到他出獄才可以。
晚安小雞提到：「4月31歲生日的那天，我跟阿鬧很幸運的獲得一塊麵包，我們就在麵包外上寫『生日快樂』，畫上三根蠟燭作勢吹了一下許願，這是我們最難忘的生日，許完願之後我們不禁相擁而泣，但我相信經過此事後我們出去後會更穩重，從男孩轉變男人只需一件事一秒鐘。」
最後小雞表示「我很想念台灣，想念我的兩個小猴子，想念愛婆，想念團隊，想念各種台灣美食，或許等我回去，你們會看到不一樣的我，祝福哥姐們平安健康喜樂。」而粉絲見狀也紛紛留言加油打氣，希望晚安小雞儘早回歸團隊。