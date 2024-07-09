溫網／球迷技巧性發出噓聲？喬帥贏球卻「動怒」：你們影響不了我

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這位7屆賽會冠軍此役以6：3、6：4、6：2直落3盤晉級八強，在賽後Djokovic表示自己在比賽中聽到噓聲。不過根據《紐約時報》報導，事實上Rune的球迷也常常在場上以「Ruuuuuuune」口號向丹麥人表達支持。
不過，Djokovic似乎認為這種口號是在噓他、是對他的一種不尊重的方式，因此他在受訪時說：「對於所有尊重我、並今晚留在這裡的球迷，我打從心底非常感謝你們。我很感激。而對那些不尊重球員的人，在這種情況下，祝你們晚安安安安安！（Goooooood night, gooooood night. Very good night.）」
觀眾故意發出噓聲？Djokovic：我知道這些技巧
當主持人和他說支持者只是在表達對Rune的喜愛時，Djokovic打斷了他的話表示，「不不不，他們就是在做他們做的事，我不需要去接受這些。我知道他們為Rune歡呼，但這也是發出噓聲的藉口。我完全明白，聽著，我參加巡迴賽已經20多年了。我知道這些技巧，我知道它是如何運作的——沒關係，沒關係，沒關係。」
「我關注的是那些值得尊敬的人，他們尊重球員，願意買門票來觀看今晚的比賽，並且熱愛網球，欣賞球員在這裡付出的努力。我過去在更惡劣的環境中打過球。相信我，你們影響不了我。」Djokovic最終如此說道。