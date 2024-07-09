林士傑遭槍殺身亡！槍手穿黑衣正面照曝光　手持雙槍開轟後逃逸

林士傑家門前遭雙槍射殺！槍手換裝、燒車設斷點　恐已潛逃出境

▲台南市區漁會理事長、議員林依婷父親林士傑，8日在自家門口遭近距離槍殺身亡。（圖／翻攝畫面）
▲台南市區漁會理事長、議員林依婷父親林士傑，8日在自家門口遭近距離槍殺身亡。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容/綜合報導

台南市區漁會理事長、議員林依婷父親林士傑，8日在自家門口遭近距離槍殺，緊急送往奇美醫院搶救，不過最終仍傷重不治，槍手犯案後立即離開現場，並於逃亡過程將作案車輛焚毀，意圖製造斷點，警方研判凶手有縝密的犯罪計畫，恐已潛逃出境。

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▲林士傑遭槍殺身亡，槍手逃離現場。（圖／翻攝畫面）
▲槍手手持雙槍作案。（圖／翻攝畫面）
回顧案情，8日清晨5時許，林士傑準備外出爬山卻遭到埋伏槍手持槍連轟，整個過程僅用8秒左右，隨後逃離現場，當場倒臥血泊當中，緊急送往永康奇美醫院搶救30分鐘，最終仍因傷重宣告不治。

案發後檢警組成專案小組，在現場一共發現11顆彈殼，台南地檢署檢察官會同法醫相驗，發現林士傑頸部、胸腔、肩膀、手臂均有槍傷，初步研判頸部及胸腔中彈為致命傷。

▲今(8日)清晨，台南市漁會理事長林士傑，於自家門口遭人槍殺身亡，稍早傳出尋獲嫌犯作案用車輛，但疑似為滅證、車輛已被燒毀。（圖／翻攝畫面）
▲今(8日)清晨，台南市漁會理事長林士傑，於自家門口遭人槍殺身亡，稍早傳出尋獲嫌犯作案用車輛，但疑似為滅證、車輛已被燒毀。（圖／翻攝畫面）
警方也在在新建路53巷一處停車場，尋獲嫌犯作案車輛，該自小客車疑似遭縱火滅證，鑑識人員發現槍手也車內「變裝」，將原本穿著的衣服、褲子都換掉，並於車內焚燒，疑似意圖製造斷點，警方也在車內找到疑似犯案用的槍枝殘骸。由於涉案車輛為懸掛偽造車牌的權利車，槍手精準掌握林士傑作息及出門時間，警方研判事前計畫相當縝密，警方將過濾所有相關線索全力追查。

據了解，地方盛傳此案可能與農漁會利益的私人恩怨有關，台南市長黃偉哲已要求警方全力偵辦，並由台南市警局局長廖宗山親自坐鎮指揮，至於是否與私人恩怨有關？則仍有待進一步調查釐清。

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