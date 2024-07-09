吳慷仁不爽女友被逼裸體試鏡？邵雨薇二度發聲 時間軸讓真相大白
金馬影帝吳慷仁近日在私人臉書抱怨，「偶像劇教母」柴智屏製作的新劇以他婉拒演出當作停拍理由，還傳出不滿柴當年監製的國片《樓下的房客》試鏡時，要求女友邵雨薇當場脫衣看身材，對此，邵雨薇昨（8）日發聲澄清：「沒有任何不合理的事情發生。」其實《樓》片開拍時，小倆口還不認識，讓謠言不攻自破。
記者楊穎軒／綜合報導
邵雨薇晚間在粉專發文，指過去的工作機會，對以前和現在的她都極其珍貴也十分感謝，而且沒有任何不合理的事情發生，也無任何不適，一切都在安心與協調好的情況下完成，「我從沒說過我很不舒服這些話，也從沒和任何人聊天說我不高興，更沒有另一半不悅的事情發生，我們完全沒有聊過這些。」
此前，邵雨薇在新劇《都市懼集》記者會被問及拍電影時，曾經遭指示全裸檢查身材，男友吳慷仁還為此動怒，她強調完全沒有跟吳慷仁聊過這件事，「他也沒有跟我聊過這題，我不知道新聞寫到的這段是誰說出去的，我們那時候根本就不認識。」
據了解，吳慷仁和邵雨薇2016年8月合作電視電影《我的禮物》，隔年再一起演出偶像劇《極品絕配》相識相戀，而《樓下的房客》2015年9月舉行開鏡儀式，時間點確實和邵雨薇所述吻合。