超認真少年遇「公關危機」！拒高中演講被老師洗臉　校方回應了

超認真少年拒演講遭老師嗆！背景、專業懶人包　1人做過10項職業

▲知名YouTuber「超認真少年（阿仔師）」專門拍攝許多台灣中小企業知識、機械工程歷程等影片，深受觀眾喜愛。（圖/臉書＠超認真少年）
▲知名YouTuber「超認真少年（阿仔師）」專門拍攝許多台灣中小企業知識、機械工程歷程等影片，深受觀眾喜愛。（圖/臉書＠超認真少年）

記者張嘉哲/綜合報導

知名YouTuber「超認真少年（阿仔師）」專門拍攝許多台灣中小企業知識、機械工程歷程等影片，都是一般日常沒有接觸工業相關行業的民眾，比較未知的領域，因此深受廣大的觀眾朋友喜愛。然而近日超認真少年卻自爆遇上「公關危機」，因為時間對不上婉拒台北市一間高中校方邀請演講，卻遭對方老師洗臉，引起軒然大波。那麼這位YouTuber是誰？背景又如何，《NOWnews》帶你用一文看懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
超認真少年「阿仔師」日前在臉書上自爆自己遇上公關危機，台北市一所高中資料組長邀請阿仔師到校方演講，但當時阿仔師團隊看了時間發現「阿仔師當時人都在國外」，因此以簡單兩句話婉拒，沒想到卻遭對方組長嗆聲「這樣簡短的回應，有失格局」，甚至表示會教育自校的孩子「人際應對進退的禮節」，讓阿仔師相當傻眼表示：「如果你認為大家都要用正式信件格式回覆，你可以寫E-mail，Messenger對我們來說就跟私訊一樣是聊天訊息，每天同事會回覆上百個不同人的私訊。」引爆社群討論。

▲阿仔師決定公布這次「公關危機」的對話紀錄。（圖／取自FB@超認真少年）
▲阿仔師日前自爆遇到「公關危機」，因為時間對不上婉拒出席演講，簡短回覆遭到台北一所高中組長回嗆「有失格局」。（圖／取自FB@超認真少年）

34歲阿仔師身兼多種技能！1人曾經做過10種職業

超認真少年「阿仔師」本名許廷瑞，是台中市出身的一名金屬雕塑家也是一位影音創作者，畢業於東海大學美術系碩士班的他，擅長大型裝置雕塑與藝術工程，同時也是台中歌劇院台中誠品合作的雕塑家之一，但別看現在阿仔師這樣，他在年輕時因為不喜歡唸書，為了養活自己，到工廠、工地去當工人，這也啟發了後續「超認真少年」頻道成立的原因。

▲Youtube頻道超認真少年的「阿仔師」，從2019年開始拍攝各種工業科普知識型影片，也常常受邀到各單位演講。（圖／取自IG@超認真少年）
▲Youtube頻道超認真少年的「阿仔師」，從2019年開始拍攝各種工業科普知識型影片，也常常受邀到各單位演講。（圖／取自IG@超認真少年）
阿仔師除了從小到處打工，幹過工廠、工地工人、擺地攤、去車廠當學徒外，大學畢業之後更是做過服裝設計、雕塑代工、創立潮牌、妝法設計、工程建築設計、傢俱設計以及雕塑家等，甚至連擔任樂團主唱都有過，一個34歲的人生做過的職業零零種種加起來就超過10種以上，相當驚人。

後來阿仔師在2019年創立「超認真少年」的YouTube頻道，將過去的所學，希望透過影片來扭轉世人對於「黑手」的刻板印象，阿仔師給人的形象幽默風趣，雖然講解的東西專業，但他總是以淺顯易懂的方式去解說，用自己自身的體驗與行動，希望大眾對於工業的升級與進步感到興趣，在近幾年也終於打響了廣大知名度。

許廷瑞（右）與其不鏽鋼雕塑作品《變色龍》（左），於臺北文創大樓前展出。
▲啊仔師許廷瑞的不鏽鋼金屬雕塑作品《變色龍》。（圖/維基百科）
曾獲票選「最適合給小孩看的YTR」！阿仔師人生以「超認真」對待

然而在過去幾年，許多知名的YouTuber因為許多爭議翻車，網友發起「現在到底還有哪個YouTuber值得給小孩看？」排名當中，「超認真少年」的聲量就與「許伯簡芝」同登冠軍。阿仔師曾在演講上鼓勵許多還在迷惘以及想創業的人：「如果你對未來感到迷惘，那麼就勇於接受挑戰，用『超認真』的態度面對，人生也許會有不一樣的風景。」

至於雖然阿仔師斜槓拍攝影片，但這也完全不影響他藝術天分的發揮，除了在2017年獲選文化部資產局台中20號倉庫駐村藝術家外；2019年也成為美商3M與美沃奇Milwaukee等各大廠牌指定合作藝術家，另外同年獲得GQ雜誌年度最紅的四大趨勢YouTuber代表；2022年獲得以「捷運工程系列影片」奪下2項走鐘獎；2023年也被Style Monster雜誌「年度怪物職人」，可見阿仔師的魅力與實力真的兼具！

▲超認真少年由仔仔老師創立，講述台灣許多中小企業、大型機械的科普知識，備受歡迎。（圖/超認真少年YT）
▲超認真少年由阿仔師在2019年創立，過去曾經以「捷運工程系列」獲得觀眾喜愛，也抱走走鐘獎2個獎項。（圖/超認真少年YT）

超認真少年遇「公關危機」！拒高中演講被老師洗臉　校方回應了

晚安小雞入獄5個月有消息了！親筆手寫信曝光　獄中過生日抱他哭

蘿拉AB合約拿走千萬！蔡阿嘎開箱她家變蒐證　房東爆「私下內幕」

蔡阿嘎、二伯心寒！蘿拉惡行黑歷史曝　公關終於敢說了：實在離譜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代