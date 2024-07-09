超認真少年拒演講遭老師嗆！背景、專業懶人包　1人做過10項職業

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34歲阿仔師身兼多種技能！1人曾經做過10種職業
超認真少年「阿仔師」本名許廷瑞，是台中市出身的一名金屬雕塑家也是一位影音創作者，畢業於東海大學美術系碩士班的他，擅長大型裝置雕塑與藝術工程，同時也是台中歌劇院台中誠品合作的雕塑家之一，但別看現在阿仔師這樣，他在年輕時因為不喜歡唸書，為了養活自己，到工廠、工地去當工人，這也啟發了後續「超認真少年」頻道成立的原因。
阿仔師除了從小到處打工，幹過工廠、工地工人、擺地攤、去車廠當學徒外，大學畢業之後更是做過服裝設計、雕塑代工、創立潮牌、妝法設計、工程建築設計、傢俱設計以及雕塑家等，甚至連擔任樂團主唱都有過，一個34歲的人生做過的職業零零種種加起來就超過10種以上，相當驚人。
後來阿仔師在2019年創立「超認真少年」的YouTube頻道，將過去的所學，希望透過影片來扭轉世人對於「黑手」的刻板印象，阿仔師給人的形象幽默風趣，雖然講解的東西專業，但他總是以淺顯易懂的方式去解說，用自己自身的體驗與行動，希望大眾對於工業的升級與進步感到興趣，在近幾年也終於打響了廣大知名度。
曾獲票選「最適合給小孩看的YTR」！阿仔師人生以「超認真」對待
然而在過去幾年，許多知名的YouTuber因為許多爭議翻車，網友發起「現在到底還有哪個YouTuber值得給小孩看？」排名當中，「超認真少年」的聲量就與「許伯簡芝」同登冠軍。阿仔師曾在演講上鼓勵許多還在迷惘以及想創業的人：「如果你對未來感到迷惘，那麼就勇於接受挑戰，用『超認真』的態度面對，人生也許會有不一樣的風景。」
至於雖然阿仔師斜槓拍攝影片，但這也完全不影響他藝術天分的發揮，除了在2017年獲選文化部資產局台中20號倉庫駐村藝術家外；2019年也成為美商3M與美沃奇Milwaukee等各大廠牌指定合作藝術家，另外同年獲得GQ雜誌年度最紅的四大趨勢YouTuber代表；2022年獲得以「捷運工程系列影片」奪下2項走鐘獎；2023年也被Style Monster雜誌「年度怪物職人」，可見阿仔師的魅力與實力真的兼具！