峮峮來賺流量密碼了！只穿內衣放送甜笑殺 5萬人暈：女生都心動
34歲峮峮（吳函峮）在PS女孩服務8年，知名度擴及海外，堪稱最紅的啦啦隊女神，近年她跨足綜藝主持也演戲，為中華職棒史上第二位提名金鐘獎的現役啦啦隊員。峮峮昨（8）日突然在粉專上傳一系列拍內衣型錄的照片，大展E罩杯好身材，連女網友看了都心動，吸引超過4萬人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
峮峮近來接下知名內衣品牌代言，昨天公開示範各種款式胸罩、內褲的形象照，可見她換穿灰、土黃、黑等不同顏色的Bra，搭配百褶裙、運動褲等單品，也有單穿成套內衣的造型，32E、26、34好身材一覽而盡，配上峮峮招牌無害笑容，殺傷力不小。
福利照一發布，半天已經累計近5萬人按讚、瀏覽，好友和網友佳評如潮，「峮就是女生都會心動的那種！很美欸」、「不好意思按讚」、「辣到只敢看山君臉」、「身材剛剛好」、「我真的沒有截圖」、「扛不住」、「太狠了！」
已過而立之年的峮峮兼顧球團和演藝事業，日前受訪坦露未來生涯規劃，打算35歲從啦啦隊隱退，「傳承是非常重要的」，已經冷凍10顆卵子的她，對組織家庭有藍圖，只是現在沒有對象，工作目前也不會停，不過峮峮說，幾年後回老家台南開間早午餐店，當小老闆娘也說不定。