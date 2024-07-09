溫網／Taylor Fritz上演驚天「讓二追三」！苦戰五盤擊敗Zverev

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「在兩盤落後的情況下，能夠在中央球場辦到這件事（逆轉闖進八強）真是太棒了。」Taylor Fritz賽後受訪時說到。「我認為我今天表現得很好，但最終如果卻連丟三盤，這感覺真的很糟糕。在場上我始終抱持著信念，很高興最終能夠完成逆轉。」
Taylor Fritz職業生涯過去曾2度完成「讓二追三」戲碼，今日則是第3度達成，他過去曾在2018年美國公開賽首輪氣走Alexander Zverev的哥哥Mischa Zverev，而根據外媒報導，Mischa Zverev如今就在球員包廂區幫弟弟加油，只可惜最終Alexander Zverev在鏖戰五盤之後，還是敗下陣來，本屆溫網確定止步於八強。
Zverev第三盤遭關鍵破發 成勝負關鍵分水嶺
Alexander Zverev在上輪比賽上曾不慎摔倒遭遇膝蓋受傷，而這也可能是導致他今日最終遭到逆轉關鍵原因之一。儘管此戰前2盤他都順利拿下，但在挑戰收關的第三盤4 ：4時，卻讓Taylor Fritz拿下關鍵破發，戰況也急轉直下，最終雙方激戰近3個半小時，笑到最後的反倒換作是Fritz，而這也是他個人生涯第4度闖進大滿貫八強賽事，後續將碰上義大利好手Lorenzo Musetti，挑戰持續締造佳績。