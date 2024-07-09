全台老爺酒店線上旅展！雙人房2688元起　800元吃新整裝Buffet

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適逢臺東熱氣球嘉年華登場，知本老爺酒店推出「9,900元四人玩台東住宿券」，再送館內消費抵用金2,000元，搶看今年最新Hello Kitty熱氣球趁現在。位於百年風城的新竹老爺酒店則推「3,099元風城迎夏住宿券」，持2張券即可入住四人豪華家庭客房，再加贈手作米粉課程兌換券體驗DIY樂趣。
也有北投老爺酒店「5,999元仲夏住宿券」，入住景緻客房含早餐，再加贈雙人仲夏下午茶，享受城市近郊輕旅行。鄰近草悟道、勤美商圈的台中大毅老爺行旅，則推出「3,099元FUN肆遊台中住宿券」，雙人入住加價900元還可升等風格套房。
而礁溪老爺酒店封館改裝近2個月，150間洋式客房軟硬體再升級，期望能帶給消費者更貼近「真實的日本」住宿體驗。趁暑假旺季，推出限量600套的「悠然假期三天兩夜住宿券」，雙人入住含早餐，每套1萬7,300元起，加贈雲天自助晚餐2客乙次。為回饋消費者，暑假小旺日每日限20間房不加價，等同再省2,000元。若是想安排一日遊的民眾，則可選擇雲天自助午餐搭配野天風呂的「午間湯饗一日遊」，每人只要1,799元，行程安排更彈性。
另外，台北老爺Le Café咖啡廳同樣全新換裝登場！裝潢融合海洋、綠林與水岸生態概念，為用餐環境帶來全新質感。此次旅展推出「1,588元雙人自助下午茶券」，每人不到800元，即可愜意大啖百匯佳餚。北投老爺PURE歐式餐廳則推出全新夏季菜單，以酸甜風味的「康普茶」入菜，為炎熱夏季帶來爽口又細膩的味覺體驗。
另外，老爺酒店集團首推「2,080元聯合餐飲券」，可任選旗下12家餐廳使用，買10張送1張、買20送2張，以此類推。持券任選台北老爺Le Café咖啡廳自助式午餐或晚餐2客，中山日本料理廳午間套餐2客或晚間套餐1客，明宮粵菜廳午間套餐2客或晚間套餐1客；於台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳，持券可享午間或晚間義式雙人套餐。南港老爺則是推出「700元Soft Kitchen餐券」，買10張送1張，持券可享原價780元套餐1客，9月底前再享免加價升級原價980元套餐。
另外，高雄福華大飯店即日起攜手頂級冰淇淋品牌Haagen-Dazs推出一系列暑期活動，像是搭配在地景點壽山動物園推出 【Haagen-Dazs！Zoo一夏】住房專案，即日起~9月30日，入住豪華雙人房或豪華家庭房，每間每晚3,799~5,299元起，每房加贈Haagen-Dazs限定款小巧包，依人數加贈麗香苑自助早餐、Haagen-Dazs迷你杯、壽山動物園門票+遊園小火車票，寓教於樂的動物園行程加上消暑的頂級冰淇淋，還有可愛又實用的限定款贈禮。
另外也有高雄福華大飯店攜手衛武營國家藝術文化中心推出的【童樂衛武營、旅住在福華】親子主題房，入住豪華雙人房/豪華家庭房或雅緻家庭套房每間每晚3,999~5,999元起，每房依人數加贈麗香苑自助早餐（含Haagen-Dazs冰淇淋吃到飽）。