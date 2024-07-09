鄭文燦爆涉貪是宮鬥？沈富雄不認同：國民黨反應很奇怪
前桃園市長鄭文燦疑涉入林口工五擴大用地弊案收賄，6日遭桃園地檢署聲押，桃園地院裁定500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。事件爆發後，不少人認為這是賴清德在清肅前朝。對此，前立委沈富雄表示，「這個案子，國民黨的反應我是很不同意的，一半以上國民黨的反應就是宮廷內鬥，我覺得很奇怪，就算內鬥，這是朝一個揭發舞弊、貪瀆的方向走，為什麼要把重點擺在宮廷內鬥上？」
政治中心／綜合報導
針對鄭文燦涉貪一案，沈富雄7日在節目《TVBS戰情室》表示，「這個案子，國民黨的反應我是很不同意的，一半以上國民黨的反應就是宮廷內鬥，我覺得很奇怪，就算內鬥，這是朝一個揭發舞弊、貪瀆的方向走，為什麼要把重點擺在宮廷內鬥上？」沈富雄說，就算與宮鬥有關，也是因為過去鄭文燦被袒護，案情被壓住，可現在壓案情的手已經壓不住了。
針對國安會前副秘書長楊永明認為，鄭文燦是因為違反賴清德有關兩岸政策的底線，所以勢是而後快，沈富不認同此說法，「這是專業的迷思，楊永明講的是小事，這是大事。」
沈富雄也分享，「我每個禮拜六早上我有五個深綠朋友，都會例行喝咖啡，這消息傳來了，沒有人相信」，沈富雄直言，大家都覺得很奇怪，大阿哥竟然走到這個程度，就好像康熙皇帝在處理太子一樣，因為太子犯很大的錯誤。
對於鄭文燦此次爆發涉貪案件，沈富雄認為，鄭文燦如今壓不住了，難道大家捨不得讚美一下總統賴清德嗎？反而卻強調是民進黨的宮廷內鬥，但都忽略了鄭文燦的罪大惡極。