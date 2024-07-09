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陳慕義又開砲了！大酸蕭雅全這句話　質問北影：為何給看評審名單

▲陳慕義再譏諷《老狐狸》導演蕭雅全發言，以及質疑台北電影獎為何提前洩露評審名單。（圖／大愛提供）
▲陳慕義再譏諷《老狐狸》導演蕭雅全發言，以及質疑台北電影獎為何提前洩露評審名單。（圖／大愛提供）

記者楊穎軒／綜合報導

國片《老狐狸》日前拿下台北電影獎最佳導演、劇情長片、編劇、攝影及造型設計5項大獎，主演陳慕義聲稱導演蕭雅全3度登台領獎，都沒有感謝演員，但似乎是他剛好去場外抽菸沒聽到，而陳慕義今（9）日一早發文，再攻蕭雅全疑似事先閱覽評審名單、北影也放行，開酸蕭對他的指教：「繼續政治是『很不尊重電影節』的哦！」

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去年以《老狐狸》奪下金馬男配角獎的陳慕義，從沒有入圍今年台北電影獎開始，就質疑是他發表台獨言論影響評審心證，也對導演蕭雅全表示，電影牽扯政治對北影不禮貌的說法不以為然，今天一大早，陳慕義在臉書發文：「各位，蕭導都已經『不同意這件事跟政治有關』，大家還在政治，繼續政治是『很不尊重電影節』的哦！」

▲蕭雅全最開心拿到觀眾票選獎。（圖／蕭雅全臉書）
▲蕭雅全上台領台北電影獎時，有特別感謝《老狐狸》劇組，「這個獎與所有工作人員和演員共享」。（圖／蕭雅全臉書）
陳慕義接著問：「頒獎典禮還未舉行，可以去『看了評審的名單』嗎？去看（名單）是一個什麼樣的態度？（北影）給看是一個什麼樣的制度？」再一次對蕭雅全和台北電影獎開槓。

其實，台北電影獎5月公布入圍名單之時，評審團成員也一併揭露，蕭雅全昨天亦點名感謝陳慕義對作品的貢獻，「我選擇你扮演謝老闆，是因為你的才華，而非其他，我不審判任何人的性向、宗教、政治信仰，這是我對你引用歐威爾（英國小說家）話的回應。」

▲陳慕義再槓《老狐狸》導演蕭雅全、台北電影獎。（圖／陳慕義臉書）
▲陳慕義再度公開砲轟《老狐狸》導演蕭雅全、台北電影獎。（圖／陳慕義臉書）
▲陳慕義擁有硬底子演技，政治立場也很鮮明。（圖／陳慕義臉書）
▲陳慕義擁有硬底子演技，政治立場也很鮮明。（圖／陳慕義臉書）
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