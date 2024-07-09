「林士傑槍殺案不難破」 邱毅：賴清德主導的派系鬥爭已血腥上演
市區漁會理事長林士傑昨（8）清晨在南區新樂路住家前遭持槍歹徒伏擊，身中多槍，當場無生命跡象，送往永康區奇美醫院急救，仍宣告傷重不治。對此，名嘴邱毅指出，總統賴清德主導的民進黨派系鬥爭已血腥上演，有人在反撲了，且看賴清德怎麼出下一招。
政治中心／台北報導
邱毅在臉書指出，明知林土傑是賴清德的人，江湖黑道大哥大，還敢在虎口拔牙，光天化日之下，槍殺林士傑，槍手甚至在林士傑倒地後，再近距離連續開槍，然後坐上一旁等候黃色車輛逃逸。
邱毅認為，這起槍擊案根本不難破，現場除11個彈殼外，還有煙蒂，有煙蒂就有指紋，以指紋很容易追到兇手。
邱毅說，黃色車輛也不難以車追人，找到槍手和接應的車手，找到槍手和車手，主謀還不呼之欲出，再者，林士傑是前民進黨中執委郭再欽的好友，都是已去逝民進黨新潮流大老黃先柱的手下，而黃先柱則是賴清德的政治師傅。
邱毅直言，這些人過去都涉入88槍槍擊案、光電弊案、議長賄選案、都發局長陳凱凌涉貪案，有這麼多案子的相關跡証，一經交叉比對，誰殺了林士傑，還難查嗎？「賴清德主導的民進黨派系鬥爭已血腥上演，有人在反撲了，且看賴清德怎麼出下一招！」