下週恐有颱風生成！各地防不定時雷雨開轟 全台極高溫36度示警
今（9）日起下週五（12）大氣持續不穩定，各地午後防不定時大雷雨，並且下週一（15日）前台灣都在暖空氣內，加上太平洋高壓，帶來「極高溫」的條件，各地要防高溫暴曬。此外，下週三（17日）前菲律賓東方「輕颱」存在的機率調整為20％，對天氣有何影響應繼續觀察。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今日至下週一（15日）台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今日各地高溫約在35至37度左右；各地區氣溫為：北部21至36度，中部20至35度，南部21至37度，東部21至36度。
中央氣象署也針對10縣市發布高溫示警，今（9）日臺南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市為黃色燈號，有出現36度高溫機會。
今日至週五（9至12日）大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區；應注意局部「大雷雨」的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。週六至下週一（13至15日）太平洋高壓逐漸增強，雖仍有午後對流，但略受到高壓抑制，其強度稍減弱、範圍縮小。
並且根據最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，下周三前後，菲律賓東方至南海一帶熱帶低壓存在的機率，分別調整為60％及30％；菲律賓東方輕颱存在的機率，則調整為20％，由於各國模擬都有差異，且持續調整，對天氣有何影響，實屬言之過早！應繼續觀察。