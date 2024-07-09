鄭文燦還錢有貓膩？黃國昌質疑有人通風報信「一定徹查到底！」
鄭文燦涉貪交保昨遭高院撤銷，並發回更裁，桃園地院今（9）將重開羈押庭。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌強調，全案已經不是要不要羈押那麼簡單，而是應該追本溯源清查為何案子壓了7年；此外，他也質疑鄭文燦錢收了1年卻突然還錢，是不是知道檢調開始查了才想試圖以借貸名義規避收賄刑責？他認為，「誰跟鄭文燦通風報信？一定要徹查到底！」
記者林詠青／台北報導
民眾黨團總召黃國昌今天受訪表示，鄭文燦案應該追查的，是為什麼7年前檢調早就進行必要蒐證，而且事證相當充足，當時竟然沒有辦？「當初到底是遇到什麼樣的政治阻力，沒有辦法繼續辦下去？我覺得這才是真的需要徹查的事情。」
此外，他也質疑，鄭文燦收了錢，過了1年才急急忙忙退錢，是不是檢調偵辦被洩密，讓他收到風聲？黃國昌強調，如果賴政府真的認為肅貪是當前重要工作，就必須給大家一個清楚的交代。他並直指陷入司法關說醜聞的時任法務部長邱太三跟桃園地檢署檢察長彭坤業也都應該出面說明，「誰洩密？誰跟鄭文燦通風報信？一定要徹查到底！」
黨團副總召黃珊珊也批評，鄭文燦案送錢的被收押禁見，收錢的被交保，「非常不合邏輯」，相信桃園地院更裁以後比較能夠釐清案件關係。