新北國王、夢想家及攻城獅不回PLG選秀？張樹人確認：不會參與

Paul George節目上自曝差點加入勇士！並稱快艇開的價碼不尊重他

▲Paul George稍早在個人最新一期的Podcast節目上透露，自己原先差點就要轉戰勇士，並稱交易真的快要達成，但或許是因快艇與勇士球團最終談判不順利才作罷。（圖／美聯社／達志影像）
▲Paul George稍早在個人最新一期的Podcast節目上透露，自己原先差點就要轉戰勇士，並稱交易真的快要達成，但或許是因快艇與勇士球團最終談判不順利才作罷。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃今年休賽季市場上最大咖的球星Paul George，日前正式以4年2.12億美元價碼（約台幣69.4億元）轉戰費城76人，他將與Tyrese Maxey、Joel Embiid組成火力兇猛的「三巨頭」陣容，期望幫助76人挑戰奪下隊史第2座冠軍。而George稍早則在節目上自曝，稱自己原先差點就要加入金州勇士，但或許是快艇與勇士談判不順利最終才作罷；PG隨後也加碼透露，稱快艇原先僅開出一份2年6000萬美元（約新台幣19億）的合約，讓他感到不受尊重。

我是廣告 請繼續往下閱讀
PG稱差點要轉戰勇士　但最終2隊談判沒談成

Paul George稍早更新最新一期的Podcast節目，期間他談到自己在跳出合約前，差點就要轉戰勇士，他說：「這是一件差點就完成的事情，那是一個離我家很近、留在西海岸的機會，這應該是雙贏的事情。我認為Stephen Curry是一名很棒的球員，當然Joel Embiid也是。」

「從我被告知的情況來看，當時雙方交易已經真的快要達成了，勇士球團表達希望我加盟的想法，他們告訴我與Stephen Curry和Draymond Green有多麼合適。如果我真的去了的話，Klay Thompson也許會留下來，而且還有Kuminga等等。」「不過我不知道勇士會用誰來交易我，最後交易沒有談成，我認為應該是快艇不想要勇士給的籌碼，但當時真的已經很接近了。」Paul George如此總結到。

稱原本不想離開快艇  但開出價碼有些不尊重

而Paul George隨後則談到原母隊快艇，他則認為球隊開給他的價碼有點不尊重他，「我其實不想離開快艇，洛杉磯是我的家，我想在那裡結束職業生涯，並幫助球隊拿到總冠軍。事情一開始是，他們開給我的價碼，我感覺有點不尊重人，那是一份2年6000萬美元的報價，這太瘋狂了，我當時就想著『不，我不會簽的』。」

或許正因如此，George才下定決心要與快艇分手，離開家鄉前往76人挑戰個人生涯首冠。而76人今年休賽季動作也頻頻，除了簽下Paul George外，還以2年1000萬美元簽下Andre Drummond，並以2年1630萬美元續留Kelly Oubre Jr.，此外再以一年363萬美元簽下射手Eric Gordon，加強板凳深度。


Paul George離開快艇挨批！Green護航喊話：這不是有關忠誠的行業

76人花200億「大撒幣」！簽下Paul George　續約Maxey組新三巨頭

NBA自由市場7/1總整理／Paul George加盟76人！快艇三巨頭成歷史

好尷尬！Paul George確定轉戰76人　過去效力3隊都放話：不會離開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選