Paul George節目上自曝差點加入勇士！並稱快艇開的價碼不尊重他

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Paul George稍早更新最新一期的Podcast節目，期間他談到自己在跳出合約前，差點就要轉戰勇士，他說：「這是一件差點就完成的事情，那是一個離我家很近、留在西海岸的機會，這應該是雙贏的事情。我認為Stephen Curry是一名很棒的球員，當然Joel Embiid也是。」
「從我被告知的情況來看，當時雙方交易已經真的快要達成了，勇士球團表達希望我加盟的想法，他們告訴我與Stephen Curry和Draymond Green有多麼合適。如果我真的去了的話，Klay Thompson也許會留下來，而且還有Kuminga等等。」「不過我不知道勇士會用誰來交易我，最後交易沒有談成，我認為應該是快艇不想要勇士給的籌碼，但當時真的已經很接近了。」Paul George如此總結到。
稱原本不想離開快艇 但開出價碼有些不尊重
而Paul George隨後則談到原母隊快艇，他則認為球隊開給他的價碼有點不尊重他，「我其實不想離開快艇，洛杉磯是我的家，我想在那裡結束職業生涯，並幫助球隊拿到總冠軍。事情一開始是，他們開給我的價碼，我感覺有點不尊重人，那是一份2年6000萬美元的報價，這太瘋狂了，我當時就想著『不，我不會簽的』。」
或許正因如此，George才下定決心要與快艇分手，離開家鄉前往76人挑戰個人生涯首冠。而76人今年休賽季動作也頻頻，除了簽下Paul George外，還以2年1000萬美元簽下Andre Drummond，並以2年1630萬美元續留Kelly Oubre Jr.，此外再以一年363萬美元簽下射手Eric Gordon，加強板凳深度。