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萬波島嶼紅茶「無限續杯」喝到飽買法！七盞茶福隆沙雕展限定冰棒

▲萬波島嶼紅茶「無限續杯」喝到飽買法曝光，Texas Roadhouse德州鮮切牛排全新台味鐵板排餐，超狂無限供應萬波島嶼紅茶。七盞茶也聯名BT21進駐「2024福隆沙雕藝術季」開賣冰棒。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop FB）
▲萬波島嶼紅茶「無限續杯」喝到飽買法曝光，Texas Roadhouse德州鮮切牛排全新台味鐵板排餐，超狂無限供應萬波島嶼紅茶。七盞茶也聯名BT21進駐「2024福隆沙雕藝術季」開賣冰棒。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop FB）

記者蕭涵云/綜合報導

這個夏天終於實現手搖飲料自由！萬波島嶼紅茶「無限續杯」喝到飽買法曝光，愛吃牛排配紅茶的民眾有口福了，Texas Roadhouse德州鮮切牛排首次推出台灣限定菜單，今（9）日起主打牛、豬、雞3款台味鐵板排餐，爽吃排餐、鐵板麵、現烤麵包，超狂無限享用聯名萬波島嶼紅茶喝到飽。七盞茶也聯名BT21進駐「2024福隆沙雕藝術季」彩虹商店，開賣限定版茶王「山萃烏龍冷泡茶」、茶后「七盞紅萃冰棒」。

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📌萬波島嶼紅茶「無限續杯」喝到飽！499元吃排餐享無限續杯
Texas Roadhouse德州鮮切牛排首次推出台灣限定菜單，今起全台分店（復興店除外）正式開賣3款台味鐵板排餐，搭配鐵板麵、季節時蔬、荷包蛋及現烤麵包，再送上萬波島嶼紅茶一杯，而且可以超狂「無限續杯」喝到飽，再搭配聯名萬波島嶼紅茶特製的紙圍兜、餐墊紙，完整復刻台味靈魂，在牛排館實現手搖飲料自由。

台味十足的「鐵板沙朗牛排」，選以獨家特製香料提味、低溫熟成的8oz.火烤德州牛排；「鐵板厚切豬排」使用Texas Roadhouse隱藏版人氣無骨豬排、低溫醃漬12小時再炭烤；同樣醃漬入味的「鐵板鮮嫩雞排」碳烤至表層上色、烙上誘人紋路，優惠價499元起。

▲萬波島嶼紅茶「無限續杯」喝到飽！Texas Roadhouse德州鮮切499元吃台式排餐，無限量供應萬波島嶼紅茶。（圖／開展餐飲集團提供）
▲萬波島嶼紅茶「無限續杯」喝到飽！Texas Roadhouse德州鮮切499元吃台式排餐，無限量供應萬波島嶼紅茶。（圖／開展餐飲集團提供）
▲Texas Roadhouse德州鮮切牛排首次推出台灣限定菜單，左起：「鐵板沙朗牛排」680元、「鐵板厚切豬排」520元，另有「鐵板鮮嫩雞排」499元，都能享有萬波島嶼紅茶「無限續杯」喝到飽。（圖／開展餐飲集團提供）
▲Texas Roadhouse「鐵板沙朗牛排」680元、「鐵板厚切豬排」520元，另有「鐵板鮮嫩雞排」499元，都能享有萬波島嶼紅茶「無限續杯」喝到飽。（圖／開展餐飲集團提供）
📌七盞茶X BT21進駐「2024福隆沙雕藝術季」！開賣限定版冰棒
七盞茶也聯名BT21夏祭造型，即日起至10月13日進駐「2024福隆沙雕藝術季」彩虹商店，開賣限定版茶王「山萃烏龍冷泡茶」，選用今年新科iTQi風味大獎產品，手採高海拔生長的新鮮烏龍茶葉，經小綠葉蟬吸食產生獨特天然蜜香。茶后「七盞紅萃冰棒」是以阿薩姆搭配台茶18號，融合蘋果、石榴與西洋梨的清甜果香，曾於2022年榮獲比利時iTQi風味大獎，今夏製成冰棒超消暑；7月24日起還將於七盞茶指定門市（士林旗艦店、淡水中正店、中山南西店、北區三民店）同步販售。

▲七盞茶X BT21進駐「2024福隆沙雕藝術季」！開賣限定版「七盞紅萃冰棒」60元。（圖／七盞茶提供）
▲七盞茶X BT21進駐「2024福隆沙雕藝術季」！開賣限定版「七盞紅萃冰棒」60元。（圖／七盞茶提供）
▲福隆沙雕展彩虹商店期間限定，七盞茶X BT21「山萃烏龍冷泡茶」60元。（圖／七盞茶提供）
▲福隆沙雕展彩虹商店期間限定，七盞茶X BT21「山萃烏龍冷泡茶」60元。（圖／七盞茶提供）

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