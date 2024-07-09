麥當勞搖搖薯條7/10正式開賣！一招免費升級　海派魷魚季也回歸

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瘋掉！「搖搖薯條」總算回歸，而且睽違21年蔡依林再以名人餐盤概念代言麥當勞「搖搖薯條」，和大家喜歡的口味一樣、Jolin也最愛「海苔風味」及「蔥辣風味」搖搖粉；而且這次竟然有蔡依林手繪的限定圖騰包裝，超萌愛犬屋虎及社長，還有玫瑰、斧頭等標誌性圖騰都一起現身。7月10日起至8月6日（或售完為止）正式開賣，「搖搖薯條」單點69元；購買經典配餐，選大薯即可「免費升級搖搖薯條」，海苔／蔥辣風味搖搖粉擇一，提醒大家，此優惠不適用於外送平台。
📌超澎湃「海派魷魚季」也回歸！
2023年首次見客的「海派魷魚季」，豪邁將魷魚海鮮排分別搭配牛肉、或豬排入堡，開吃豪華海陸漢堡。7月10日至8月20日「韓味雙牛魷魚堡」重磅回歸，以酥脆魷魚海鮮排配上100%雙層純牛肉，搭配韓國直送不倒翁炭烤肋排醬及泡菜醬，嚐鮮正宗韓式風味；7月24日至8月20日則有「日式豬排魷魚堡」接力，魷魚海鮮排與紮實日式酥嫩炸豬排，一起淋上酸甜大阪燒醬與美乃滋，重現日本在地美味。今夏還有全新「韓味魷魚堡」也從7月10日起登場。
📌最新歡樂送開搶超萌「小麥麥家家酒」
原本要報名麥當勞「小麥麥體驗營」才送的玩具，如今大人也可以在歡樂送開搶了！最新麥當勞歡樂送滿額贈要送「小麥麥家家酒組」啦，7月10日起至8月20日（或送完為止），使用歡樂送網路訂餐滿399元即，就能隨餐附贈「小麥麥家家酒組」乙款（款式恕不指定，送完為止），擬真縮小的漢堡組、收銀機組、飲料機組、煎爐機組、玉米杯組、服務員配件組，共有6種麥胞專用工具，大朋友現在也有機會獲得。
另外，摩斯漢堡響應國際賽事也推出超萌週邊，「MOS運動會」主題結合各類型運動項目，在暑假打造多款融入餐點的「夏日涼感週邊小物」，即日起購買2杯指定飲品，即贈防水實用的「MOS運動會收納袋」，7月20日陸續推出涼感巾、小方巾及透明冷水杯，療癒大家的日常。