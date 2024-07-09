CoCo飆涼夏日活動登場！爆款「楊枝甘露與鮮鳳梨系列」限時特價

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CoCo全新人氣新品推出偽調酒解暑聖品「Hpp 鮮鳳梨可樂達」，沁涼椰奶冰沙Ｘ酸甜鳳梨香，由HPP冷高壓滅菌技術，完整保留金鑽鳳梨最新鮮的營養，完美融合特調濃郁椰奶攪打成沁涼冰沙，調配無酒精調酒「鳳梨可樂達」，一喝下酸甜果香的氣味，再搭配爽脆椰果增加口感，入口程度讓你一喝就愛上，喝進嘴中彷彿感受到濃厚的南洋風香甜滋味。如果有著熱帶風味的冰沙還不夠消暑，還有另一款清甜爽口的「Hpp鮮鳳梨綠茶」！爽口香甜的金鑽鳳梨與清香茉莉綠茶組合，細膩又不強勢的口感讓人深陷其中，再加上爽脆椰果增加咀嚼口感，喝得到果香與茶香間的美好，完全不膩口的幸福夏日風味在嘴裡散開滿滿的金黃果肉，每一口都喝得到鳳梨果肉，幸福的多層次口感大大滿足咀嚼控！
【CoCo飆涼夏日強棒】
活動期間: 2024/07/11-07/14(各門市將自行選擇2日詳見CoCo粉專)
活動品項：
▲胖胖/纖細楊枝甘露(M)優惠價45元 (原價70元)
▲HPP鮮鳳梨可樂達(L) 優惠價40元 (原價70元)
▲HPP鮮鳳梨綠茶(L) 優惠價40元 (原價65元)
活動門市: 全門市(商場門市及部分門市不參與活動)
活動平台:臨櫃/線上都可訂同步享優惠，特價品項數量有限，售完為止！