陸媒「盯哨」案行政調查出爐！陸委會：查證報導媒體稱「有所本」
《自由時報》日前報導指出，大陸官媒疑似盯哨台灣的政論節目，就連錄影現場都會安排記者在旁盯場，引發各界高度關注。陸委會今（9）日公布行政調查結果，查證報導媒體稱報導內容「有所本」，被指涉之陸媒駐點記者與電視台則均否認媒體報導指涉內容，邀請單位亦表示無從獲悉報導依據，所蒐集案內相關資訊，將提供檢調進行後續處理。
記者呂炯昌／綜合報導
陸委會今日發布新聞稿表示，本案陸媒記者係依據「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」申請來台駐點，目前採專案方式辦理，由文化部及陸委會進行個案評估、專案許可，經內政部移民署聯審會討論後，核發入出境證。駐點記者在台應遵守「大陸地區新聞人員進入臺灣地區採訪注意事項」等相關規定，如有「從事與許可目的不符之活動」或「採訪期間變換所屬媒體或喪失新聞人員身分」，文化部得廢止其記者證，移民署得廢止其入出境許可證。
陸委會指出，為具體瞭解本案詳細情形，文化部發函要求協助申請新華社記者來臺之邀請單位提出說明，會同陸委會約晤新華社目前在台駐點記者，並分別洽詢本案報導媒體及被指涉電視台。通傳會另發函「中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會」及「中華民國電視學會公協會」，請其洽會員注意並瞭解所屬政論節目有無相關情形。
陸委會表示，綜上查察，本案報導媒體表示，所報新聞皆有所本，且經合理查證，基於新聞倫理，不便透露消息來源；被指涉之陸媒駐點記者與電視臺則均否認媒體報導指涉內容，邀請單位亦表示無從獲悉報導依據。
陸委會指出，針對行政調查部分，相關主管機關已依權責要求涉案單位及人員說明，查察事項已完成告一段落。鑒於行政調查之侷限性，本案所蒐集案內相關資訊，將提供檢調進行續處，並尊重司法機關的司法調查。
陸委會強調，文化部及陸委會將強化陸媒駐點記者來臺管理機制，持續依規定採專案方式以及移民署聯審會機制辦理，檢視是否依許可事由在臺採報，進行個案評估、專案許可；並加強要求駐點記者須確實遵守政府法令規範，不得從事與許可目的不符之活動，倘涉有違法情事，將依法嚴處。