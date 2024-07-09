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旭集、饗饗漲價「990→1090元」！7家Buffet都漲了　漲幅最高17%

▲饗賓餐旅旗下自助餐廳「旭集」及「饗饗」，將於8月12日起平日下午餐調漲，從每人990元漲至1090元。（圖／記者葉盛耀攝）
▲饗賓餐旅旗下自助餐廳「旭集」及「饗饗」，將於8月12日起平日下午餐調漲，從每人990元漲至1090元。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

今年全台吃到飽餐廳有不少品牌紛紛喊漲，最新業者為饗賓餐旅旗下自助餐廳「旭集」及「饗饗」，兩品牌發出餐廳調漲聲明，將於8月12日起平日下午餐價格更動，從每人990元漲至1090元，其他時段則無更動。另外，今年喊漲的吃到飽餐廳還包含台北喜來登的十二廚、台北文華東方的文華Café、漢來海港、台北福華的彩虹座、欣葉的NAGOMI等，幾乎都是因為營運成本增加而調漲每人餐價，最高漲幅為17%。

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📍饗饗、旭集
兩大品牌宣布，由於因應各項營運成本的提升，自2024年8月12日起，調整平日（週一至週五）「下午餐」之餐價，自原本的990元調漲為1,090元（貴100元，漲幅10%）。

也因此，等於饗饗、旭集兩個品牌的所有用餐時段都將破千。除了下午餐的1,090元，還有平日午餐1,390元、晚餐1,690元；週末及例假日的午餐1,690元、下午餐1,390元、晚餐1,990元。

📍台北喜來登大飯店「十二廚」
將從今年10月1日起，午餐、晚餐及下午茶餐費將調漲，每人都將多100元，漲幅約為7%～11%，業者表示，考量營運成本持續增加，且每一季都推出特別的美食季，例如即日起至8月底就有「澎湖海鮮季」，而且原本的松葉蟹腳吃到飽，也加碼新增到平日午餐都能吃到，因此需調漲餐價。

平日午餐從1,390元調為1,490元、下午茶從890元調為990元、晚餐從1,490元調為1,590元，假日午晚餐從1,690元調為1,790元、下午茶從1,090元調為1,190元，餐價皆漲100元。

▲台北喜來登大飯店今日於官網公告，飯店內的吃到飽餐廳「十二廚」將從10月1日起，午餐、晚餐及下午茶餐費調漲，每人都將多100元，漲幅約為7%～11%。（圖／取自台北喜來登臉書）
▲台北喜來登大飯店今日於官網公告，飯店內的吃到飽餐廳「十二廚」將從10月1日起，午餐、晚餐及下午茶餐費調漲，每人都將多100元，漲幅約為7%～11%。（圖／取自台北喜來登臉書）
📍欣葉「NAGOMI」
欣葉旗下和食吃到飽品牌NAGOMI，今年6月1日起漲價，平日午餐從1280元漲到1380元（貴100元，漲幅7.8%），平日晚餐從1480元漲到1580元（貴100元，漲幅6.7%），例假日午餐／晚餐由1580元漲到1780元（貴200元，漲幅12.6%）。

▲欣葉旗下和食吃到飽品牌NAGOMI，今年6月1日起漲價，漲幅6.7~12.6%。（圖／記者葉盛耀攝）
▲欣葉旗下和食吃到飽品牌NAGOMI，今年6月1日起漲價，漲幅6.7~12.6%。（圖／記者葉盛耀攝）
📍台北福華飯店「彩虹座」
今年4月起，調漲週六及假日晚餐，從原本的1600元，已經來到1880元（貴280元，漲幅17%)。週五、週日晚餐1,800元，平日晚餐1,750；下午茶平日1050、假日1300；午餐平日1650元、假日1880元。

▲台北福華飯店「彩虹座」今年4月起，調漲週六及假日晚餐，從原本的1600元，已經來到1880元，漲幅17%，餐廳也於即日起推出「環歐瘋美食」的特色料理。（圖／台北福華提供）
▲台北福華飯店「彩虹座」 今年4月起，調漲週六及假日晚餐，從原本的1600元，已經來到1880元，漲幅17%，餐廳近日也正推出「環歐瘋美食」的特色料理。（圖／台北福華提供）
📍漢來海港自助餐廳
今年3月全台7間分店調漲價格，餐費調升30～100元不等，最大漲幅約14%。

在全台7間門市中，漢來店、巨蛋店、台南店、台中店、桃園店的平日午餐由850元調漲為890元（貴40元，漲幅4%）；平日下午餐由690元漲至730元（貴40元，漲幅5%）；假日下午餐由750元漲至790元（貴40元，漲幅5%），假日晚餐由1060元調漲至1090元（貴30元，漲幅2%）。

另外2間敦化店及天母店平日午餐由950元調漲為990元（貴40元，漲幅4%）；平日下午餐由690元調漲為790元（貴100元，漲幅14%）；假日下午餐由790元調漲為890元（貴100元，漲幅12%）。

▲漢來海港自助餐廳今年3全台7間分店調漲價格，餐費調升30～100元不等，最大漲幅約14%。（圖／漢來美食提供）
▲漢來海港自助餐廳今年3月全台7間分店調漲價格，餐費調升30～100元不等，最大漲幅約14%。（圖／漢來美食提供）
📍台北文華東方酒店「文華Café」
僅午餐時段營業的文華Café，今年1月5日起，週末午間時段餐價由2280元起漲至2580元起（貴300元，漲幅13%）；2月19日起，週一至週四平日午間由1380元起漲至1580元起（貴200元，漲幅14%）。

▲台北文華東方酒店的文華Café，今年1月5日起調漲過餐價，週五～日每位2,580元起，享有「週末午間鮮．吃．吧」季節海鮮吧，，吃得到俄羅斯帝王蟹、日本北海道松葉蟹、龍蝦等。（圖／台北文華東方提供）
▲台北文華東方酒店的文華Café ，今年1月5日起調漲過餐價，週五～日每位2,580元起，享有「週末午間鮮．吃．吧」季節海鮮吧，，吃得到俄羅斯帝王蟹、日本北海道松葉蟹、龍蝦等。（圖／台北文華東方提供）

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