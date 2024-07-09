考生注意！即日公布分科測驗試場分配表　7/11下午查看座位

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另外，113學年分科測驗於7月11日下午2時至4時開放查看試場，無論考生實際應考日程為何，須在規定時間查看試場與座位，其餘時間皆不開放，如有突發傷病，可於今日至明日下午5時前在網站「試務專區」的「突發傷病考生應考服務網」點選進入申請，或在7月11日至13日期間，去到網站「下載專區」點選「突發傷病考生應考服務申請表」，填妥後向所屬考區申請，至於申請身心障礙及重大傷病考生應考服務通過審查的考生，務必在考試前先聯絡所在考區，以利確定考試地點、輔具、其他相關服務事項。
大考中心提醒，考生考試當日務必攜帶應試有效證件正本，包括國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需要有照片才是有效證件，而且學生證無論有無照片，都是無效證件。
大考中心說明，考生如在身分查驗時間，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，經由監試人員查核並且確認考生本人無誤仍會准予應試，但若未依簡章規定在當節考試結束鈴聲響畢前將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將會送請考試委員會根據違規處理辦法審議並且扣減該節成績。
另外近日偶有地震，大考中心已有規劃「繼續考試、就地掩護、緊急疏散」3項應變處理因應，考試期間要是發生地震，也請考生務必配合監試人員、廣播指示行動。
大考中心提到，「繼續考試」是指地震輕微，經由判斷並不影響考生應試與安全，就請考生保持鎮定，繼續考試，監試人員也要持續觀察試場情況，維持試場秩序，至於「就地掩護」即為地震搖晃劇烈，經由判斷已有影響考生應試與安全，就請考生遵照監試人員指示停止作答，並將答題卷與試題本放在桌上，雙臂保護頭頸，立即躲到桌子底下，在原試場就地掩護，不可互相交談，等待地震結束後請考生繼續考試，考試受到中斷影響的部分亦將延長該節考試時間，交由各試場監試人員告知考生。
最後「緊急疏散」則是地震嚴重，考（分）區主任判斷牆壁有裂痕或門窗變形、建築受損崩壞之虞等情形，試務辦公室就會廣播或由監試人員與試務辦公室確認，宣布「試場進行緊急疏散，暫停考試」，監試人員維持試場秩序，也請考生保持鎮定，並將答題卷與試題本放在桌上，注意掉落物與頭部安全，不搭電梯、不跑、不推、不叫，遵照引導指示，疏散安全場所，後續補救措施將由教育部、招聯會、大考中心研議後再統一公告。
大考中心表示，為了避免考試期間手機可能由於地震告警訊息服務，發出聲響違反試場規則，考生請勿隨身攜帶手機進入試場，建議將其交給陪考家長保管，而若仍由考生攜帶入場應試，務必將其完全關機或拔掉電池放在指定地點（臨時置物區），要是僅關靜音，不同型號手機可能也會響起或震動，一旦手機發出聲響或震動則為違規，將送考試委員會按照違規處理辦法審議並且扣減該節成績。