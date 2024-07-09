李善均死後案情最新進展！2警4記者涉嫌洩露個人資訊全被抓
南韓影帝李善均去年爆出涉嫌吸毒的爭議，在接受第3次傳喚調查後的第4天，即2023年12月27日，李善均的妻子報警表示發現李善均遺書並與其失聯，半小時後李善均被警方發現死於首爾鐘路區瓦龍公園附近的汽車中。從案發到去世前後只有短短兩個月，案件詳情未公開時，韓國媒體多次在報導中影射、暗示當事人為李善均；事件曝光後，李善均接受檢調機構傳喚，甚至被安排到「媒體區」拍照，如今，韓國犯罪調查組調查到2名警方內部人員涉嫌將調查內容洩漏給記者，4名以直接、間接方式取得資訊的記者目前也全都被移送法辦。
記者史平旭／綜合報導
京畿道南部警察廳防貪腐與經濟犯罪調查組昨（8）日表示，因洩露公務機密與違反訊息保護法的嫌疑，目前已將涉案的仁川警察廳警察官和仁川地方檢察廳調查官移送檢調單位。據韓媒報導，該警察官所洩露的資訊為去年10月18日的調查報告書，而其中就包括涉及李善均事件相關人物的姓名、前科、職業等個人情報，報告已於李善均去世隔天被韓媒《Dispatch》公開報導；調查官B某則是涉嫌致電《京畿新聞》記者，透露相關資訊。
今年1月，京畿南部警察廳正式受理仁川警察廳的調查請求，對此洩密案進行追查，目前，從2位涉案檢警手中獲得李善均一案相關資訊的《Dispatch》、《京畿新聞》等4名記者，也因違反個人訊息保護法一同移交檢調。
京畿南部警察廳廳長金奉植召開記者會表示，目前檢調單位已經收到了調查報告書，同時也強調雖然每位民眾都有知情權，但調查對象的實名資訊若公開，恐涉及違反個人資料保護法，不僅針對洩露訊息的人，接收資訊者亦會進行處罰。
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