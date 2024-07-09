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師生研發鏈結產業　南臺科大助臺南產業AI化

▲南臺科大與南市府長期合作密切，市長黃偉哲在2年前就參與該校5G與智慧眼鏡技術研發中心的成立，並指示局處加強與校方合作。（圖／台南市府提供）
▲南臺科大與南市府長期合作密切，市長黃偉哲在2年前就參與該校5G與智慧眼鏡技術研發中心的成立，並指示局處加強與校方合作。（圖／台南市府提供）

記者郭俊暉／台南報導

行政院宣布臺灣第一個AI產業專區設置在臺南，國科會主委吳誠文也指出，要從沙崙智慧綠能科學城，發展百工百業都能使用AI技術的文化。臺南市市長黃偉哲也要求，市府與在地各大專院校持續合作推廣AI技術，例如經發局以SBIR及各項輔導措施，將補助用於促進產業AI化，南臺科大的研發團隊就曾入選並實際應用在產業。

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▲南臺科大的研發與南市府及在地產業合作密切，師生可在校內開發AI技術與應用。（圖／台南市府提供）
▲南臺科大的研發與南市府及在地產業合作密切，師生可在校內開發AI技術與應用。（圖／台南市府提供）
經發局局長林榮川指出，南臺科大與市府長期合作密切，市長黃偉哲在2年前就參與該校5G與智慧眼鏡技術研發中心的成立，並指示局處加強與校方合作。

▲南臺科大的實作工廠設有智慧製造視覺檢測設備，有助AI應用在製造業的品質管理。（圖／台南市府提供）
▲南臺科大的實作工廠設有智慧製造視覺檢測設備，有助AI應用在製造業的品質管理。（圖／台南市府提供）
南臺科大副校長黃錫瑜表示，AI技術可以處理的範圍包括數據、文字、聲音、影像，學校在這幾個面向都與業界合作研發，例如利用生成式AI，替鄰近醫院發展即時翻譯與語音服務，並結合助聽器等設備，協助院方為不同年齡、不同國家的患者提供服務。

黃錫瑜指出，目前南臺科大也正在向教育部爭取綠能基地建置計畫，在校內成立一個整合綠能發電、智慧電網、與電動機車充電設施的示範場域，希望提供給師生累積綠能系統的研究與場域運營的經驗，並把關於功率半導體元件與電能轉換系統與AI進行大數據分析的課程內化，強化未來綠能人才培育的量能。

南臺科大電子工程系助理教授鄭琮生認為，透過攝影機結合AI運算，協助機器排除包裝不良或電路板焊接不良品，提升出貨良率，並將研發成果技轉給企業，協助產業走向AI化。

南臺科大資訊工程系主任洪國鈞教授，則以在外島協助農業單位調查外來鳥類棲息為例，研究團隊先實地走訪與田野調查，再讓夜間紅外線攝影機結合AI辨識模型，搭配誘捕及追蹤的IoT設備，長期下來可大幅減少人力調查成本，並讓農業單位迅速掌握外來種鳥類移動路徑，避免造成當地生態與農業的浩劫。

林榮川也說，今年生物與食品系的學生團隊，也經過評審考驗與全國競爭，在沙崙智慧綠能科學城辦公室舉辦的「綠能轉換永續未來競賽」中，以大麥蟲降解塑膠的技術獲得第一名。未來在推動AI議題上，經發局會與南臺科大攜手合作，擴大導入師生研發成果在產業與市政等實務應用上，加速臺南形成AI生態並擴散到大南方。

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