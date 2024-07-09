師生研發鏈結產業　南臺科大助臺南產業AI化

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南臺科大副校長黃錫瑜表示，AI技術可以處理的範圍包括數據、文字、聲音、影像，學校在這幾個面向都與業界合作研發，例如利用生成式AI，替鄰近醫院發展即時翻譯與語音服務，並結合助聽器等設備，協助院方為不同年齡、不同國家的患者提供服務。
黃錫瑜指出，目前南臺科大也正在向教育部爭取綠能基地建置計畫，在校內成立一個整合綠能發電、智慧電網、與電動機車充電設施的示範場域，希望提供給師生累積綠能系統的研究與場域運營的經驗，並把關於功率半導體元件與電能轉換系統與AI進行大數據分析的課程內化，強化未來綠能人才培育的量能。
南臺科大電子工程系助理教授鄭琮生認為，透過攝影機結合AI運算，協助機器排除包裝不良或電路板焊接不良品，提升出貨良率，並將研發成果技轉給企業，協助產業走向AI化。
南臺科大資訊工程系主任洪國鈞教授，則以在外島協助農業單位調查外來鳥類棲息為例，研究團隊先實地走訪與田野調查，再讓夜間紅外線攝影機結合AI辨識模型，搭配誘捕及追蹤的IoT設備，長期下來可大幅減少人力調查成本，並讓農業單位迅速掌握外來種鳥類移動路徑，避免造成當地生態與農業的浩劫。
林榮川也說，今年生物與食品系的學生團隊，也經過評審考驗與全國競爭，在沙崙智慧綠能科學城辦公室舉辦的「綠能轉換永續未來競賽」中，以大麥蟲降解塑膠的技術獲得第一名。未來在推動AI議題上，經發局會與南臺科大攜手合作，擴大導入師生研發成果在產業與市政等實務應用上，加速臺南形成AI生態並擴散到大南方。