林士傑遭槍殺！前台南縣長自爆「曾對抗黑道威脅」：故鄉不堪回首
台南市區漁會理事長、議員林依婷父親林士傑，8日在自家門口遭近距離槍殺，緊急送往奇美醫院搶救，不過最終仍傷重不治，而槍手犯案後立即離開現場，消息曝光後引起社會一陣譁然。對此，前台南縣長蘇煥智也感嘆，「故鄉有些不堪回首，真的是荒腔走板、亂了套」。
政治中心／綜合報導
蘇煥智8日晚間在臉書發文表示，自己1991年回台南縣參與地方民主運動，就一直在對抗黑道的威脅，例如1992年新營市長補選時，就曾發生當時副議長吳木桐為輔選國民黨候選人，而恐嚇對手重要支持者的「三枝槍事件」。後來選上立委後，為了反對七輕、大煉鋼廠（填七股潟湖供作濱南工業區）等高污染高耗水開發案，他幾乎成為黑道的眼中釘，甚至在立法院被黑道立委林明義在立法院連續三次暴力攻擊，「但我們正義凜然毫不動搖，成為守護鄉土的明燈。」
蘇煥智指出，他後來擔任台南縣長時，在公共事務立場，從來不接受議員暴力恐嚇威脅。「所以在我縣長任內黑道也不會太囂張，因為我們行得正，光明磊落，而且有同理心，也不會歧視。所以領導者本身的『清、明』其實是關鍵。」
蘇煥智感嘆，不過現在台南真的是荒腔走板亂了套，黒道橫行、治安倒退、爐碴、垃圾、河川污染、太陽光電亂了套。「故鄉有些不堪回首！也充滿著無力感！」