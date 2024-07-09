500萬根本零錢？鄭文燦最新財產申報曝　10年變化超驚人

鄭文燦交保撤銷重開庭！市議員曝：常以辦活動為名向財團募款

▲桃園前市長鄭文燦涉貪案，桃園地院重開羈押庭。（圖／NOWnews攝影中心）
▲桃園前市長鄭文燦涉貪案，桃園地院重開羈押庭。（圖／NOWnews攝影中心）

記者呂炯昌／桃園報導

桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦涉林口工五擴大用地弊案，桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院上週六裁定500萬元交保，檢方抗告。台灣高等法院收案後隨即審理，昨日下午4點多合議庭裁定撤銷、發回桃院。桃園地院今（9）日上午10點開庭重審，鄭文燦在律師陪同下抵達地院，臉色凝重並未說話直接前往法庭。桃園市議員詹江村表示，鄭文燦市長任內經常透過辦活動為名，對全桃園的財團，募款大筆金額，募款的款項非常非常巨大，地方財團也多次抱怨，苦不堪言，並指出政風處長就是承辦法官的父親。

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詹江村臉書發文表示，鄭文燦年年利用體育賽事、農博、花博、元宵燈會、跨年晚會等各項活動，宛如鵝城縣長，巧立名目，一年多次，對全桃園的財團，募款大筆金額。這部分募款的款項非常非常巨大，地方財團也多次抱怨，苦不堪言。

詹江村表示，就連網紅館長「陳之漢」也曾捐贈100萬，這些財團來的款項，鄭文燦全部以涉及個資為理由，列為機密，議員在議會無法得知總數，也無法得知花費的去向跟明細。在議會，他多次激烈質詢，並要求政風必須嚴查，政風配合鄭文燦，以個資為由，不主張議員有調閱捐款細項及用途之權利，而當時的政風，就是承辦女法官的爸爸。

詹江村指出，鄭文燦的囂張，大家都有責任，這些激烈的議會質詢，並沒有獲得社會大眾輿論的關注，鄭文燦才會越來膽大妄為。

▲桃市議員詹江村表示，鄭文燦經常透過辦活動為名向財團募款。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）
▲桃市議員詹江村表示，鄭文燦經常透過辦活動為名向財團募款。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

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