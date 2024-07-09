江坤俊性騷擾女主播！他開第1槍抵制「不會出席跟江有關的活動」
形象優質的知名乳房外科醫師江坤俊，近期負面醜聞連環爆，先是傳出偷吃同院護理師，接著又被控訴向昔日同台的營養師伸鹹豬手，以上都被當事人否認，不過性騷擾《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云的傳聞則被證實。江坤俊醜聞曝光後，節目來賓鄭雲龍也發聲譴責，並宣布：「未來跟江有關的活動，我都不會出席。」
記者許芷芸／綜合報導
經常受邀登上節目《健康2.0》的脊椎保健達人鄭雲龍，昨（8）日於臉書發文力挺鄭凱云，透露得知江坤俊涉及性騷擾一事相當憤怒，直言《健康2.0》是最喜愛的健康節目之一，9年前開始受邀擔任該節目的來賓，鄭凱云是第一任主持人，然而，江坤俊2020年從來賓躍升為主持人後不久，鄭凱云就和對方拆夥主持，讓鄭雲龍一度不明白真正原因，直到看到新聞才恍然大悟。
鄭雲龍心疼鄭凱云隱忍委屈，即便兩人有私交，女方卻從未說出遭到性騷擾一事，而他也立即向節目方表明，先前因江坤俊被爆出軌而延期的節目錄影，雖然自己已將時間預留來下來，不果若主持人仍是江坤俊，自己將不會參與，「我的影響力雖然有限，但任何與江坤俊有關的活動，我都不會出席。」
※【NOWnews 今日新聞
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