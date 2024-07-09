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台灣夏天「公認最強景點」曝！2個月92萬人造訪　遊客玩過回不去

▲夏天除了去海邊、去水樂園遊玩之外，還有什麼地方可以好好避暑、消暑一夏呢？答案就是「森林遊樂園區」啦！（圖/阿里山Google評價）
▲夏天除了去海邊、去水樂園遊玩之外，還有什麼地方可以好好避暑、消暑一夏呢？答案就是「森林遊樂園區」啦！（圖/阿里山Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

「每到夏天我要去海邊」相信是大家都很常聽到的一句歌詞，但夏天除了去海邊、去水樂園遊玩之外，還有什麼地方可以好好避暑、消暑一夏呢？就有不少人推薦往「台灣森林遊樂園」安排行程，不僅能看到超震撼的日出美景，也因為森林遊樂園高海拔，溫度相對平地低許多，被公認是夏天旅遊的絕佳景點。根據觀光署統計，去年在暑假7、8月，19座森林遊樂園就有92萬名旅客造訪，隨著天氣一年比一年熱，森林遊樂園絕對是你國旅的好選擇！

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現在夏天酷熱的高溫，一年比一年還要高，才剛進入夏季就有突破40度的高溫，讓不少人根本不想要外出旅遊，休假也只想要待在家吹冷氣，或者是挑有冷氣的百貨公司以及場域避暑。難道夏天真的除了海邊以及水樂園之外，沒有地方可以去了嗎？答案是「有的」！

▲阿里山國家森林遊樂園區一直深受不少旅客喜愛，追日出、日落以及雲海的人總是絡繹不絕。（圖/交通部觀光署）
▲森林遊樂園區位於高山上，面對夏季高溫酷熱，其氣溫較低，被許多旅遊部落客公認是最佳避暑景點。（圖為阿里山森林遊樂園/交通部觀光署）
如果有在看部落客寫遊記的民眾，應該會發現不少部落客最近又開始寫「避暑的推薦景點」，被公認最讚的夏天景點就是「位於山上的森林遊樂園」，除了可以吸收芬多精還能夠降溫消暑，遠離塵囂擺脫城市的紛擾以及燥熱，真的是夏天必去的景點。

2023年暑假「92萬人造訪森林遊樂園」！人潮最多排行曝光

然而根據觀光署2023年觀光人潮統計，全台19座森林遊樂園當中，在7月以及8月一共湧入92萬人次造訪，不少人都趁著夏天高溫到山上避暑納涼！其最受到歡迎的森林遊樂園區包括「溪頭自然教育園區」、「太平山國家森林遊樂區」以及「阿里山國家森林遊樂區」。

▲位於宜蘭的太平山森林遊樂園今年觀光人潮排名「森林遊樂園」類別第三名，Google評價也同樣是第三名，表現非常優異。（圖/旅遊王官網）
▲位於宜蘭的太平山森林遊樂園觀光人潮一直表現不錯，在森林遊樂園區的類別排名中，獲得第三名成績。（圖/旅遊王官網）
《NOWnews》記者實際查詢這幾個熱門的「森林遊樂園區」Google評價，發現就有不少遊客表示「夏天就是要往山上走！阿里山超涼超舒服的，漂亮的日出讓人心曠神怡啊」、「每到夏天一定要來太平山走一走，最佳夏天的避暑勝地」、「夏天熱到不行就往山上安排旅遊，太平山真的很讚」、「夏天大推去阿里山玩，超消暑的啦！對上班族來說實在太愜意了！每年夏天都想再來。」

夏天玩起來！套票150元爽遊花東4大森林遊樂區

然而如果看到這裡，你也想要去「森林遊樂園」避暑一下！那你真的不能錯過這個方案，「森林好好玩」官方在今年暑假推出「2024振興花東專案」，原價500元的套票下殺到150元，就可以一次遊玩宜蘭太平山、花蓮池南、富源和臺東知本四大國家森林遊樂區，目前票券已經在官網開賣，心動不如馬上行動囉！

▲太平山森林遊樂園裡面有許多步道可以走，美景全收眼底真的超值得去一次。（圖/Google評價）
▲太平山森林遊樂園裡面有許多步道可以走，美景全收眼底真的超值得去一次！加上現在還有推出森林遊樂園超殺套票，非常適合安排夏天行程。（圖/Google評價）
🟡花東森林遊樂園套票資訊

📍開賣日期：7/1至12/31
📍販售價格：原價500元下殺150元
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📍門票使用期限：購買起一年之內（每個園區限入園一次）
📍售票內容：
太平山國家森林遊樂區門票全票（平假日均可使用）X1
池南國家森林遊樂區全票（平假日均可使用）X1
知本國家森林遊樂區全票（平假日均可使用）X1
富源國家森林遊樂區門票全票（平假日均可使用）X1

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