台灣夏天「公認最強景點」曝！2個月92萬人造訪　遊客玩過回不去

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如果有在看部落客寫遊記的民眾，應該會發現不少部落客最近又開始寫「避暑的推薦景點」，被公認最讚的夏天景點就是「位於山上的森林遊樂園」，除了可以吸收芬多精還能夠降溫消暑，遠離塵囂擺脫城市的紛擾以及燥熱，真的是夏天必去的景點。
2023年暑假「92萬人造訪森林遊樂園」！人潮最多排行曝光
然而根據觀光署2023年觀光人潮統計，全台19座森林遊樂園當中，在7月以及8月一共湧入92萬人次造訪，不少人都趁著夏天高溫到山上避暑納涼！其最受到歡迎的森林遊樂園區包括「溪頭自然教育園區」、「太平山國家森林遊樂區」以及「阿里山國家森林遊樂區」。
《NOWnews》記者實際查詢這幾個熱門的「森林遊樂園區」Google評價，發現就有不少遊客表示「夏天就是要往山上走！阿里山超涼超舒服的，漂亮的日出讓人心曠神怡啊」、「每到夏天一定要來太平山走一走，最佳夏天的避暑勝地」、「夏天熱到不行就往山上安排旅遊，太平山真的很讚」、「夏天大推去阿里山玩，超消暑的啦！對上班族來說實在太愜意了！每年夏天都想再來。」
夏天玩起來！套票150元爽遊花東4大森林遊樂區
然而如果看到這裡，你也想要去「森林遊樂園」避暑一下！那你真的不能錯過這個方案，「森林好好玩」官方在今年暑假推出「2024振興花東專案」，原價500元的套票下殺到150元，就可以一次遊玩宜蘭太平山、花蓮池南、富源和臺東知本四大國家森林遊樂區，目前票券已經在官網開賣，心動不如馬上行動囉！
🟡花東森林遊樂園套票資訊
📍開賣日期：7/1至12/31
📍販售價格：原價500元下殺150元
📍購買官網點這裡
📍門票使用期限：購買起一年之內（每個園區限入園一次）
📍售票內容：
太平山國家森林遊樂區門票全票（平假日均可使用）X1
池南國家森林遊樂區全票（平假日均可使用）X1
知本國家森林遊樂區全票（平假日均可使用）X1
富源國家森林遊樂區門票全票（平假日均可使用）X1