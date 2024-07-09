有錢也搶不到！中國低價傾銷海外佔空箱　韓商面臨「貨櫃危機」

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「貨櫃危機」的狀況日益嚴重。最近韓國一家貨運公司原定上月底從釜山前往紐約港的兩個40呎櫃契約，不得不再出港前一週取消。儘管該貨運公司已經提前一個月預定，但船運公司仍以「沒有貨櫃，無可奈何」回應。
該貨運公司相關人士透露，甚至還有遇過在出發前兩天被取消的狀況，造成交貨期延遲和損失，而且冷藏和冷凍貨櫃根本無法拿到。另有一家小企業報告稱，他們的貨物原定於上月第二週發貨，卻由於貨櫃短缺被無限期延遲。
韓國聖潔大學全球物流系教授全俊宇（Jun-woo Jeon，音譯）表示，「貨櫃應沿著航線在全球流通，但隨著貨櫃集中在中國至美國的航線上，導致貨櫃租金暴漲，其他地區也遭受波及。」
據航運物流諮詢公司xChange的數據顯示，從中國上海到美國和歐洲主要港口的貨櫃租金在過去六個月中上漲了兩到三倍。儘管運費大幅上漲，也沒有貨櫃可用於運送貨物，使之成為一個無解的問題。這意味著，即使公司願意以高價運送貨物，也沒有可用的「空箱」來裝載。
像韓國貨櫃運輸公司HMM這樣的大型國內航運公司擁有自己的貨櫃，只需要從租賃公司租用少量貨櫃，但中小型公司的處境更糟糕，因為他們必須通過貨運代理租用貨櫃。
報導指出，一般狀況下，貨櫃船在中國裝滿80%，從美國回來時裝載50%，在釜山港等地會卸下空貨櫃。但最近船舶不停靠釜山港，往返美中之間的狀況越來越多，也使得韓國廠商很難有空貨櫃。韓國國際物流士協會會長具教勳（音譯）坦言，目前將貨櫃租給船運公司的全球主要公司，手上的空貨櫃存量不到1%。