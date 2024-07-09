7年前已查到不當金流 法務部壓鄭文燦案？卓榮泰回應了
前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦疑涉貪，桃園地院6日裁定500萬元交保，但高等法院昨天裁定撤銷並發回更裁，桃園地院今天上午重開羈押庭。民眾黨立委黃國昌今（9）日質詢時問及，為何2017年就找到金流了，後來案子被法務部壓下來？卓榮泰則回應，民主的台灣應該不會壓任何案子。
記者林怡昕／台北報導
黃國昌今天在總質詢時詢問，上週末鄭文燦500萬交保，法院發布新聞稿呈現「他有收受500萬元不當金流」，但該土地開發弊案受賄情節，在2017年就找到金流了，當時就應該偵辦，為什麼後來案子被壓下來簽結？這非常嚴重，攸關司法信譽，這個案子後來無疾而終，沒辦法約談搜索。
卓榮泰回應，相信社會大眾難免有同樣想法，他認為，「案件檢調單位有辦案的速度和步驟，在適當的時間....」黃國昌打斷反問，「隔了7年你覺得是適當的時間？」卓榮泰表示，如果在適當時間收案，對案件釐清有幫助。
黃國昌說，這件事情又牽涉到法務部，在處理此案有沒有人壓案？更嚴重顯然消息、監聽內容有洩漏，所以鄭文燦把500萬還回去，還有洩密的問題，院長是否要徹查？為什麼此案當初被簽結？導致鄭文燦把匯款還回去。
卓榮泰回應，民主的台灣應該不會壓任何案子，但這件事現在法律之餘，對過去處理程序法務部有必要去了解。黃國昌則認為，法務部有必要徹查，有必要提醒這件事情。