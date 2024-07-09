中華隊東奧授旗陳玟卉、孫振代表　總統賴清德贈20萬加菜金、御守

▲中華奧運代表團授旗典禮，總統賴清德親自授旗，致贈20萬加菜金及平安御守。（圖／記者廖聿偉攝）
▲中華奧運代表團授旗典禮，總統賴清德親自授旗，致贈20萬加菜金及平安御守。（圖／記者廖聿偉攝）

記者路皓惟/高雄報導

我國參加 2024 年第 33 屆巴黎奥林匹克運動會代表團授旗典禮暨行前講習會，於今（9）日在高雄國家運動訓練中心舉行，由賴清德總統親自將國旗及代表團團旗授予中華奥會主席兼團長林鴻道，再由林團長授予代表團總領隊、中華奥會副主席張煥禎，賴清德總統也特別頒贈加菜金 20 萬元及贈送圓滿御守予代表團，表達對選手們的關懷奥祝福。舉重選手陳玟卉代表接受加菜金，霹靂舞選手孫振則代表領受圓滿御守。

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總統賴清德親自授旗　贈20萬加菜金

本屆奥運會，我國代表團將參加游泳、射箭、田徑、羽球、拳擊、輕艇、擊劍、高爾夫、體操、柔道、射擊、跆拳道、桌球、網球、舉重及霹靂舞等 16 個運動種類，共計 60 名選手參賽，加上各代表隊教練、醫護團隊及團本部職員等，代表團總人數達 144人。

巴黎奥運將於 2024年7月26日至8月11日舉行，這是巴黎繼 1900 年及 1924年之後第三次舉辦奧運會。巴黎奥運會場館遍布市中心的著名地標 ，如艾菲爾鐵塔前的馬塞廣場將成為沙灘排球的比賽場地，羅浮宮前的廣場將設置馬術場地 •比賽環境既充滿歷史文化氛圍，叉展現現代都市的活力。

巴黎奧運726開幕　主席林鴻道：爭取最高榮耀

此次奥運會標榜「共享、參與、永續」的理念，強調綠色奥運和全民參與的精神。授旗典禮後，代表團成員參加由中華奥會辦理的行前講習會，提供有關巴黎奥運會的相關資訊、交通和住宿安排、運動禁藥管制宣導以及安全洼意事項等等，以確保每位選手都能以最佳狀態迎接挑戰。

中華奥會主席林鴻道在典禮後表示：「我們對所有選手充滿信心 ，並希望他們在巴黎奥運中全力以赴，發揮最佳表現、展現實力爭取最高榮耀。」

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