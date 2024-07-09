中華隊東奧授旗陳玟卉、孫振代表　總統賴清德贈20萬加菜金、御守

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本屆奥運會，我國代表團將參加游泳、射箭、田徑、羽球、拳擊、輕艇、擊劍、高爾夫、體操、柔道、射擊、跆拳道、桌球、網球、舉重及霹靂舞等 16 個運動種類，共計 60 名選手參賽，加上各代表隊教練、醫護團隊及團本部職員等，代表團總人數達 144人。
巴黎奥運將於 2024年7月26日至8月11日舉行，這是巴黎繼 1900 年及 1924年之後第三次舉辦奧運會。巴黎奥運會場館遍布市中心的著名地標 ，如艾菲爾鐵塔前的馬塞廣場將成為沙灘排球的比賽場地，羅浮宮前的廣場將設置馬術場地 •比賽環境既充滿歷史文化氛圍，叉展現現代都市的活力。
巴黎奧運726開幕 主席林鴻道：爭取最高榮耀
此次奥運會標榜「共享、參與、永續」的理念，強調綠色奥運和全民參與的精神。授旗典禮後，代表團成員參加由中華奥會辦理的行前講習會，提供有關巴黎奥運會的相關資訊、交通和住宿安排、運動禁藥管制宣導以及安全洼意事項等等，以確保每位選手都能以最佳狀態迎接挑戰。
中華奥會主席林鴻道在典禮後表示：「我們對所有選手充滿信心 ，並希望他們在巴黎奥運中全力以赴，發揮最佳表現、展現實力爭取最高榮耀。」
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