500萬根本零錢？鄭文燦最新財產申報曝　10年變化超驚人

鄭文燦被抓隔兩天　賴清德本命區發生槍擊案！王鴻薇：是巧合嗎？

▲前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦涉貪今天開羈押庭。（圖／記者葉政勳攝）
▲前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦涉貪今天開羈押庭。（圖／記者葉政勳攝）

記者林怡昕／台北報導

就在前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦涉貪聲押交保後，昨天總統賴清德本命區台南市，竟發生台南市區漁會理事長林士傑遭開槍身亡事件。對此，王鴻薇今（9）日質疑，「是巧合嗎？」且賴清德面對這兩件事情的態度卻是截然不同，鄭文燦涉貪第一時間就出面回應，槍擊案卻是一句話都沒說。

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王鴻薇指出，繼前兩天政壇爆炸性的事件，鄭文燦涉貪遭到約談聲押，昨天在台南又發生令人震驚的槍擊案，林士傑竟然在住家門口，遭連開11槍身亡，而賴清德面對這兩件事情的態度卻是截然不同，針對鄭文燦涉貪，第一時間就出面回應，而賴清德自己本命區台南的重大槍擊案，卻是一句話都沒說。

王鴻薇提及，被槍殺的林士傑可不是一般人，除了是漁會理事長、市議員林依婷之父，前陣子更是捲入台南市議長賄選案，一度遭到羈押。據媒體報導，林士傑縱橫黑白兩道，可以說是台南政商的重量級人物。

王鴻薇續指，在鄭文燦被抓的隔兩天，賴清德的本命區台南就發生這樣的槍擊案，是巧合嗎？為何賴清德曾執政的台南不斷發生這種奇怪的案件？包含爐碴案、議長賄選案、光電弊案，還有多位前官員涉貪被抓，這些事情賴清德都可以撇得一乾二淨嗎？

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