萬安47號演習7月22日登場 人車管制若罰法最重罰15萬
113年度軍民聯合防空（萬安47號）將在22日起在全台各地陸續登場，各地區於演習當日1330時至1400時，實施警報發放、疏散避難及交通管制。國防部指出，未配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條裁處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
記者呂炯昌／綜合報導
國防部今日例行記者會公布萬安47號演習規劃，7月22日演習為中部地區（苗栗、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市）、23日為北部（宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹縣、新竹市）、24日東部及外離島5個縣市（花蓮、台東、金門、連江、澎湖縣）、25日為南部地區（台南、高雄、屏東）。
國防部指出，各地區於演習當日1330時至1400時，實施警報發放、疏散避難及交通管制；防空警報解除後，續於1400時至1430時，由地方政府及參演之民防團隊實施「戰時災民收容救濟站」開設及災害救援演練？
國防部表示，行駛中的車輛聽聞防空警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人、車管制。行駛於各重點驗證區之車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練。
國防部提醒，若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條裁處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。