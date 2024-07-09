美國男籃奧運大合照細節滿滿！詹皇穩坐「C位」手捧球　Curry在側

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這次美國男籃成員星光熠熠，James、Curry、KD這個世代最具聲望的3名球員都早早宣布加入，又有Joel Embiid、Anthony Davis這些充滿天賦的中生代球員，以及Anthony Edwards和Jayson Tatum這些超級新星。但儘管站在這些人之中，詹皇仍是星中之星，毫無疑問地成為團隊的領袖和靈魂人物。
而與1992年「夢幻隊」和2008年「救贖之隊」這兩支同樣球星雲集的美國隊陣容相比，這次隊內第一人的爭奪似乎沒有這麼激化，James坐穩合照中的「C位」或許就是一種證明。
92和08雙巨頭爭雄 拍合照細節滿滿
比如1992年，坐在中間的人是名人堂傳奇教練Chuck Daly，他透過訓練賽和一些交流，很好的緩和了隊內的對抗氣氛，特別是魔術強森和Michael Jordan之間的對第一人爭奪的火藥味，讓所有人專注在帶回金牌的任務上，最終完成任務。
2008年美國隊誓言要拿回在雅典奧運丟掉的金牌，因此當時NBA之中老中青三代的一級球星都被招募進球隊。當時如日中天的Kobe Bryant和正邁入巔峰的LeBron James顯然是球隊中最出色的兩名球員。當時合照時，Kobe和James坐在前面，而資歷和失望極高的老將Jason Kidd則坐在兩人中間，巧妙解決球隊「第一人」的問題。
而這次美國隊合照，美國男籃總監Grant Hill、總教練Steve Kerr、助教Tyronn Lue、Erik Spoelstra等人在最外側；然後Kawhi Leonard、Edwards、Jrue Holiday、Bam Adebayo、Tatum、Tyrese Haliburton在中央外圍；而Embiid、Davis、Devin Booker、KD和Curry則在正中央，而James 則坐在最終間、並手拿著球，讓人玩味。