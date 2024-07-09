Elly De La Cruz秀超驚人跑速！回傳球也能盜　寫隊史逾90年紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
Elly De La Cruz現年年僅22歲，今年是他的大聯盟生涯第2個賽季，而他也以個人出色的腳程聞名，時常在比賽中靠著一雙快腿跑出盜壘成功，他在壘上對於投手的壓力而言，也是相當巨大。
而今日比賽Elly De La Cruz在首局就獲得四壞保送上壘，接著趁著洛磯捕手Elias Díaz將球回傳給先發投手Ryan Feltner時，他就趁機盜上二壘，個人本季第44盜出爐。不過這還沒完，站上二壘的Elly De La Cruz，隨後再度靠著腳程盜上三壘，本季第44、45次盜壘在單局出現。
紅人隨後在一三壘有人情況下發動雙盜壘，雖然這次Elly De La Cruz沒能再度成功，在本壘前遭到觸殺出局，但他仍寫下隊史新猷。根據大聯盟數據統計顯示，Elly De La Cruz如今正式打破生涯累積236次盜壘的Billy Hamilton，成為紅人隊史自1933年以來，在明星賽前累積最多次盜壘的選手。
今年首度入選明星賽 Cruz稱想跟大谷用日文聊天
而憑藉著個人的出色表現，也讓Elly De La Cruz順利入選今年全明星賽，這是他個人生涯首度入選，此役他則是3個打數敲出2支安打，選到1次保送，貢獻1分打點，賽後打擊率0.251，攻擊指數0.813。他也在賽後受訪時提到，自己最近有在學習一些日文，目的是希望能夠與大谷翔平聊聊天。