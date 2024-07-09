巴黎奧運前瞻／「柔道男神」楊勇緯拚生涯首金！連珍羚第3度參賽

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楊勇緯早期參與亞青級別賽事就嶄露頭角，直到2021年的東京奧運，以第8種子身份一路過關斬將，闖入金牌戰驚艷眾人，才成為大眾關注焦點。不過最後卻因連續3次吞下「指導」，遺憾拿下銀牌，但依然是台灣史上第1面奧運柔道獎牌。
今年5月世界柔道錦標賽60公斤級金牌戰，楊勇緯奪下銀牌，刷新個人生涯最佳，同時進帳1400分的積分後，預計將以頭號種子身份出征巴黎奧運，挑戰生涯首面奧運金牌。日前接受《NOWnews今日新聞》受訪時，楊勇緯也霸氣表示：「當然會想拿牌，但我想要的不只是獎牌，而是要金牌！」
連珍羚第3度參賽 林真豪目標頒獎台
台灣女將方面，「柔道女王」連珍羚將出戰57公斤級賽事，而這也是36歲的她連續第3屆站上五環殿堂。連珍羚過去在2016年的里約奧運中，參加女子57公斤級柔道比賽，奪下第五名，創下臺灣柔壇奧運女子最佳成績。
在媒體《中央社》的採訪中，連珍羚透露原本規劃東京奧運後就退休，但在首戰意外吞敗，希望能在賽場上展現全部實力，因而決定再戰巴黎奧運，並期許自己能享受奧運舞台上的每一刻。此外，連珍羚在2023年的杭州亞運上，擊敗日本名將玉置桃，摘下生涯重要的大賽金牌。
最後，獲得48公斤級出賽資格的女將林真豪，在東京奧運雖然無緣站上頒獎台，但拿下第7名也是我國在該量級的最佳成績。日前接受媒體採訪，林真豪表示本次目標瞄準頒獎台，也希望能改進並把最好一面拿出來。
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