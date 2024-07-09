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巴黎奧運前瞻／「柔道男神」楊勇緯拚生涯首金！連珍羚第3度參賽

▲台灣「柔道男神」楊勇緯將以頭號種子進軍2024巴黎奧運，揮別3年前決賽「銀恨」，目標奪下生涯奧運首金。（圖／NOwenws資料照，記者朱永強攝）
▲台灣「柔道男神」楊勇緯將以頭號種子進軍2024巴黎奧運，揮別3年前決賽「銀恨」，目標奪下生涯奧運首金。（圖／NOwenws資料照，記者朱永強攝）

記者林之越/綜合報導

巴黎奧運在即，距離幕倒數僅剩下不到20天，《NOWnews》推出奧運倒數系列專題，今（9）日介紹本屆巴黎奧運關注度相當高的「柔道」項目。除了在2021東京奧運一舉挺進金牌戰，但最終淚灑賽場而成名的「柔道男神」楊勇緯外，「柔道女王」連珍羚將是個人第3度叩關奧運。同時，曾在東京奧運寫下我國在48公斤級最佳成績的女將林真豪，也相當值得讀者關注

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楊勇緯成頭號種子　力拚生涯首金

楊勇緯早期參與亞青級別賽事就嶄露頭角，直到2021年的東京奧運，以第8種子身份一路過關斬將，闖入金牌戰驚艷眾人，才成為大眾關注焦點。不過最後卻因連續3次吞下「指導」，遺憾拿下銀牌，但依然是台灣史上第1面奧運柔道獎牌

今年5月世界柔道錦標賽60公斤級金牌戰，楊勇緯奪下銀牌，刷新個人生涯最佳，同時進帳1400分的積分後，預計將以頭號種子身份出征巴黎奧運，挑戰生涯首面奧運金牌。日前接受《NOWnews今日新聞》受訪時，楊勇緯也霸氣表示：「當然會想拿牌，但我想要的不只是獎牌，而是要金牌！

▲上屆東奧「銀」恨，楊勇緯希望這次在巴黎奧運能為台灣柔道添金再寫歷史。(圖／澄禹行銷提供)
▲上屆東奧「銀」恨，楊勇緯希望這次在巴黎奧運能為台灣柔道添金再寫歷史。(圖／澄禹行銷提供)
連珍羚第3度參賽　林真豪目標頒獎台

台灣女將方面，「柔道女王」連珍羚將出戰57公斤級賽事，而這也是36歲的她連續第3屆站上五環殿堂。連珍羚過去在2016年的里約奧運中，參加女子57公斤級柔道比賽，奪下第五名，創下臺灣柔壇奧運女子最佳成績。

在媒體《中央社》的採訪中，連珍羚透露原本規劃東京奧運後就退休，但在首戰意外吞敗，希望能在賽場上展現全部實力，因而決定再戰巴黎奧運，並期許自己能享受奧運舞台上的每一刻。此外，連珍羚在2023年的杭州亞運上，擊敗日本名將玉置桃，摘下生涯重要的大賽金牌。

最後，獲得48公斤級出賽資格的女將林真豪，在東京奧運雖然無緣站上頒獎台，但拿下第7名也是我國在該量級的最佳成績。日前接受媒體採訪，林真豪表示本次目標瞄準頒獎台，也希望能改進並把最好一面拿出來

▲連珍羚在柔道女子57公斤級成功打敗日本名將玉置桃，拿下生涯首面亞運金牌，也寫下台灣女子柔道亞運新歷史。（圖／NOWnews資料照，特派記者葉政勳攝）
▲連珍羚在柔道女子57公斤級成功打敗日本名將玉置桃，拿下生涯首面亞運金牌，也寫下台灣女子柔道亞運新歷史。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）

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