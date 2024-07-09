唐治平拒認母屍！檢警透過「比對齒模」 身份確認為唐媽媽
藝人唐治平母親今年6月3日，被鄰居發現陳屍社區頂樓，警方比對身份後確認屍體為唐母，不過唐治平本人堅決不認屍、不把遺體領回，屢次向媒體強調「那不是我媽」，導致唐母遺體冰存板殯至今已逾1個月。不過檢方取得唐母醫療資料，透過齒模對比，最終確認該具遺體就是唐治平母親。
記者孫唯容／綜合報導
6月3日，唐治平的母親被人發現陳屍在住家頂樓，後續唐治平頻頻被爆出身心不穩定，甚至發生脫序舉動，屢次登上媒體版面，不過唐治平迄今不認為母親已經死亡，仍對外表示母親僅是離家、而非過世
由於唐治平不願認領遺體，依新北市政府處理無名屍辦法，要求應於檢察官相驗完成後的14日內，將死者性別、身材、衣著、型態等資料公布。新北市刑大已於上月4日發布認領公告，認領期限為公告日起計算的25日，昨天就是遺體火化的最後期限，不過根據資料顯示，目前遺體仍冰存在冷藏室，最後期限則為「暫無結束日」。
新北刑事警察大隊指出，認領期間為自公告日起算25日，若在7月8日仍未領回，9日將再請示士林地檢署，由檢察官決定遺體發還日期，再由殯儀館以「有主無名屍」收埋。
今天士林地檢署透過台大醫院幫忙，以醫療資料取得唐媽媽看牙紀錄，進行齒模比對後，確認該具遺體的確是唐媽媽，將通知唐治平比對結果，再度請他領回遺體。