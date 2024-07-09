500萬根本零錢？鄭文燦最新財產申報曝　10年變化超驚人

故宮北院「皇帝的移動花園」特展　一覽清朝畫家所繪植物群像

▲故宮北院「皇帝的移動花園」特展，現場還有搭配植物標本以及花卉照片，呈現17世紀、18世紀的清宮花園。（圖／故宮北院提供）
▲故宮北院「皇帝的移動花園」特展，現場還有搭配植物標本以及花卉照片，呈現17世紀、18世紀的清宮花園。（圖／故宮北院提供）

記者林則澄／台北報導

炎炎夏日要去哪裡？何不試著遠離喧囂，來場陶冶性情的藝文之旅。故宮北院今（9）日推出清代宮廷花卉畫作為主題的「皇帝的移動花園」特展，帶領民眾一覽清朝畫家跟隨康熙皇帝出征塞外期間所繪的植物，而且「皇帝的移動花園」特展還有搭配大型親子之夜「花夜奇遇記」，以及親子夜宿活動「我行我宿遊故宮」，提供親子創造難忘的回憶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
故宮北院表示，今日起至9月22日舉行的「皇帝的移動花園」特展，聚焦喜歡觀察動植物的康熙皇帝、熱愛題詠作詩的乾隆皇帝，探索當時畫家如何根據皇帝的喜好和需求，創作繽紛多彩的宮廷花卉畫，現場還有搭配植物標本以及花卉照片，呈現17世紀、18世紀的清宮花園。

故宮蕭宗煌院長表示，「皇帝的移動花園」特展，是以故宮豐富的清代宮廷花卉畫為主題，深入探討當時如何蒐集、建立植物物種資訊，以及留下相關文字和圖像的過程，這些畫中的花卉原產地橫跨溫帶、副熱帶和熱帶，反映中西方文化、藝術與科學交流的多重面向。

策展人蘇雅芬指出，康熙皇帝長在前往塞外途中休息的時候，讓詞臣留意路邊的動植物，並且解說這些物種的習性與用途，他們就像「皇帝導遊」，這些塞外植物，包括金蓮花、金絲桃、野罌粟、翠雀、野菊等，成為清宮花卉畫的題材收錄在《廣群芳譜》，類似現代的花卉百科全書，也是乾隆皇帝詠花賦詩的重要參考來源。

▲故宮北院「皇帝的移動花園」特展搭配植物標本、花卉照片，呈現17、18世紀的清宮花園。圖為清朝天主教耶穌會修士、畫家郎世寧所繪的〈聚瑞圖〉軸。（圖／故宮北院提供）
▲故宮北院「皇帝的移動花園」特展搭配植物標本、花卉照片，呈現17、18世紀的清宮花園。圖為清朝天主教耶穌會修士、畫家郎世寧所繪的〈聚瑞圖〉軸。（圖／故宮北院提供）
故宮北院提到，精彩展件像是國寶《清畫院 畫十二月月令圖》，是以乾隆年間的農曆12個月份作為主題，細膩刻劃園林的理想生活，此次選展2月、4月、6月、9月、12月，涵蓋春夏秋冬四季，畫中按照時序盛開的花卉，象徵風調雨順、天下太平，反映皇帝心中的理想花園。

另由宮廷畫家余省於乾隆22年，也就是西元1757年奉旨所作的《海西集卉》，描繪耶穌會傳教士湯執中引進在歐洲庭園常見的8種花卉品種，用以裝飾乾隆皇帝在圓明園修建的西洋樓花園，然而隨著湯執中逝世，8種洋花未有其他在宮廷培育繁衍的紀錄，因此《海西集卉》成為這些洋花在清代「曇花一現」的珍貴見證。

考生注意！即日公布分科測驗試場分配表　7/11下午查看座位

想減肥卻難擋食慾？ 研究：運動後高蛋白飲食　還能延緩肌肉衰減

專輔人力從哪裡來　教育部鼓勵再次進修、研議公費挹注偏鄉師培

大漢技術學院停招碩班「考前一天寄錢袋」　考生舉牌抗議強迫退費

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載