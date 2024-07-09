故宮北院「皇帝的移動花園」特展　一覽清朝畫家所繪植物群像

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故宮蕭宗煌院長表示，「皇帝的移動花園」特展，是以故宮豐富的清代宮廷花卉畫為主題，深入探討當時如何蒐集、建立植物物種資訊，以及留下相關文字和圖像的過程，這些畫中的花卉原產地橫跨溫帶、副熱帶和熱帶，反映中西方文化、藝術與科學交流的多重面向。
策展人蘇雅芬指出，康熙皇帝長在前往塞外途中休息的時候，讓詞臣留意路邊的動植物，並且解說這些物種的習性與用途，他們就像「皇帝導遊」，這些塞外植物，包括金蓮花、金絲桃、野罌粟、翠雀、野菊等，成為清宮花卉畫的題材收錄在《廣群芳譜》，類似現代的花卉百科全書，也是乾隆皇帝詠花賦詩的重要參考來源。
故宮北院提到，精彩展件像是國寶《清畫院 畫十二月月令圖》，是以乾隆年間的農曆12個月份作為主題，細膩刻劃園林的理想生活，此次選展2月、4月、6月、9月、12月，涵蓋春夏秋冬四季，畫中按照時序盛開的花卉，象徵風調雨順、天下太平，反映皇帝心中的理想花園。
另由宮廷畫家余省於乾隆22年，也就是西元1757年奉旨所作的《海西集卉》，描繪耶穌會傳教士湯執中引進在歐洲庭園常見的8種花卉品種，用以裝飾乾隆皇帝在圓明園修建的西洋樓花園，然而隨著湯執中逝世，8種洋花未有其他在宮廷培育繁衍的紀錄，因此《海西集卉》成為這些洋花在清代「曇花一現」的珍貴見證。